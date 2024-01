Homem procurado pela Polícia Federal é preso no Limeira, em Brusque

Um homem de 38 anos procurado pela Polícia Federal foi preso no bairro Limeira, em Brusque, na manhã da quarta-feira, 3. A prisão aconteceu por volta das 11h30.

Segundo a PM, os policiais foram acionados para prestar apoio à PF. Ao verificar que o suspeito não estava em seu endereço, a equipe realizou rondas e viu um homem de bicicleta com as características do procurado.

Ele foi abordado e foi confirmada a sua identidade. Após ser detido, ele foi levado para a Unidade Prisional Avançada de Brusque.

