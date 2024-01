Após ser raptada, mulher se finge de morta para escapar de agressões na Serra catarinense

Uma mulher se fingiu de morta para escapar de agressões após ser raptada em Lages, na Serra catarinense, na quarta-feira, 3. Segundo a Polícia Militar, ela foi resgatada de um barraco após ser agredida com golpes de faca e facão.

Em depoimento à PM, ela informou que se fingiu de morta para escapar de novas agressões.

Quando a equipe chegou no local, não foi encontrado nenhum suspeito. O Samu foi acionado e levou a vítima para o hospital. Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde dela.

A PM soube do caso por meio do 190. Ao chegar no local, a Estrada Geral dos Morrinhos, moradores informaram a equipe sobre o local em que a mulher estava.

Os policiais informaram que ela estava nervosa e não quis expor a identidade e quantas pessoas a agrediram. A mulher informou apenas que tinha sido levada ao local de carro há cerca de três dias.

Ela foi feriado com um facão no pulso e com uma faca, o que ocasionou lesões no pescoço. Segundo ela, o objetivo do crime era assassiná-la.

