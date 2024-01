Ex-servidor da Prefeitura de Brusque morre aos 54 anos

Faleceu nesta quinta-feira, 4, o ex-funcionário público e personalidade conhecida em Brusque, Salésio José Heck, aos 54 anos. Salésio foi funcionário da Federação Municipal de Esportes, Assistência Social e atuou, em 2023, prestando serviços para o Parque das Esculturas.

Salésio faleceu no Hospital Azambuja. Ele residia no bairro Poço Fundo. O velório acontece na Capela Águas Claras e o sepultamento no Cemitério Águas Claras, às 9h de sexta-feira, 5. Ele deixa três filhos, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

A causa da morte não foi informada.

Homenagens

Nas redes sociais, os vereadores Deivis da Silva (MDB) e Alessandro Simas (PP) fizeram publicações lamentando a morte do amigo.

“Uma grande perda. Um amigo que vai deixar muita saudade e grandes lembranças.

Várias festas e risadas juntos. Me ajudou muito em minhas campanhas. Foi vitorioso junto comigo. Jamais vou esquecer da sua ajuda e apoio. Gratidão.

Esses momentos vão ficar na nossa lembrança. Na lembrança de tanta gente. Tantos amigos”, disse Deivis em uma publicação.

Ao final, enalteceu o desempenho de Salésio e sua responsabilidade com suas funções. “Uma perda lamentável”.

