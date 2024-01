VÍDEO – Carreta colide com carro e atropela pessoa em rodovia do Norte catarinense

Uma carreta colidiu com um carro e atropelou uma pessoa na manhã desta quinta-feira, 4. O acidente aconteceu em um posto de combustíveis no início da subida da Serra Dona Francisca (SC-418), em Joinville.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Joinville, o acidente aconteceu por volta das 9h, no Posto Hubener, que fica no quilômetro 8,5 da rodovia.

Conforme imagens da câmera de monitoramento do posto, a carreta atinge a lateral de um carro que fazia a conversão para entrar no pátio do posto. Após a primeira colisão, a carreta derruba uma placa e só para após atingir uma pessoa que estava ao lado de uma motocicleta.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local. Segundo a PMRv, a condutora e o passageiro do carro atingido, um Fiat Argo, sofreram lesões leves. Ambos foram conduzidos ao Hospital São José pelos bombeiros.

Ainda conforme a PMRv, o carro fez a conversão em local proibido por sinalização e a carreta realizou uma ultrapassagem em local proibido antes de colidir com o carro. O disco tacógrafo da carreta constatou velocidade compatível com a rodovia.

O condutor da carreta permaneceu no local. Ele não apresentava sinais de uso de álcool ou substâncias psicoativas. A pessoa atropelada saiu ilesa.

Assista ao vídeo:

