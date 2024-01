Construtora catarinense entrega apartamentos de presente para funcionários em Itapema

A Maybelly Incorporadora inicia 2024 com uma notícia surpreendente. A construtora anunciou um presentão para 35 funcionários: cada colaborador vai ganhar um apartamento no mais recente empreendimento da empresa, o Maybelly Towers. Além do anúncio, os sócios já entregaram aos sortudos o contrato do novo imóvel.

O Maybelly Towers será construído em Itapema, com um total de 18.500 metros quadrados de área construída, 2 torres de 19 andares, 180 apartamentos e 1.500 metros quadrados de área de lazer. O residencial é o mais novo lançamento da construtora que tem outros oito projetos em construção, entre eles, o OPORTO, maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina.

Entre os funcionários que irão receber o presente estão profissionais de todas as áreas da empresa, como comercial, financeiro, RH, jurídico, até os responsáveis pela execução dos projetos como engenheiros, mestres de obras e outros. Para muitos colaboradores este será o primeiro imóvel.

“Nada é mais valioso para uma família do que ter a casa própria. Nossa intenção foi retribuir todo o trabalho e dedicação destes profissionais com algo que para a maioria é um verdadeiro sonho sendo realizado. A ideia é surpreender ainda mais e presentear, ao todo, 40 colaboradores com novos apartamentos”, enfatiza Maycol Marini, sócio-fundador da Maybelly Incorporadora.

Construtora

A construtora foi fundada em 21 de dezembro de 2010 por Maycol Marini e Altemir Marini. No ano seguinte, o edifício Valparaíso já estava em obras. Com 13 anos, a empresa tem 10 empreendimentos entregues e outros oito em construção em Porto Belo e Itapema, na Costa Esmeralda, a região que se tornou uma das protagonistas do mercado imobiliário do país. A construtora foi pioneira na verticalização de Porto Belo.

Com fachadas inovadoras e sofisticadas, materiais diferenciados e plantas funcionais, ao longo dos anos, a Maybelly se consolidou como uma das mais renomadas da região, destacando-se ainda por uma característica especial: os nomes de cada prédio são um tributo aos grandes portos do mundo.

“Nestes 13 anos, conseguimos transformar a Maybelly, essa empresa familiar, em líder de mercado em Balneário Perequê em termos de edificação, qualidade de acabamento e com os produtos mais avançados. Mas não fizemos isso sozinhos. Cada funcionário colaborou para a consolidação da nossa empresa. Por isso, esta é a forma que encontramos de recompensar todo o compromisso e esforço dedicados à Maybelly”, destaca Altemir Marini, sócio-fundador da incorporadora.

