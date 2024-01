VÍDEO – Jogador da Chapecoense é atingido por “voadora” na cabeça durante partida

O atacante do time de base da Chapecoense, Diego Coser, foi atingido por uma “voadora” durante a partida de estreia do Verdão do Oeste na Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada em São Paulo, na quarta-feira, 3. No lance, o jogador recebe um lançamento no campo de ataque e, no momento que dominaria a bola, é atingido na cabeça pelo goleiro adversário.

A Chape vencia por 2 a 0 a equipe do Jacuipense, da Bahia, pelo grupo 6 da Copinha, quando, aos oito minutos do segundo tempo, o caso ocorreu. Assim que o lance seguiu, o goleiro Ítalo recebeu cartão vermelho e foi expulso.

Veja momento:

Posteriormente, Diego foi atendido e retornou ao jogo. A equipe de Chapecó venceu por 3 a 1 e ficou com a liderança do seu grupo.

Os gols da Chape foram marcados por Mailson e Cacá, que guardou duas vezes. Sidney descontou para o Jacuipense.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: