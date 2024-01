Veolia divulga 31 vagas de emprego em Brusque; confira funções e como se candidatar

A empresa responsável pela coleta de resíduos em Brusque, Veolia, está com 31 vagas de empregos em aberto. Para participar do processo de seleção, os currículos podem ser entregues pessoalmente na filial da empresa, situada na rua Joaquim Zucco, n° 200, Santa Terezinha, ou enviá-lo por e-mail. As vagas são para motoristas e coletores.

Ao todo, são 13 vagas para motoristas e 18 para coletores. Os benefícios oferecidos incluem Vale Transporte, Vale Alimentação, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Gympass e PPR. Ter experiência prévia será um diferencial durante o processo seletivo.

O e-mail pode pelo qual os currículos podem ser enviados é marcelo܂barboza@veolia܂com.

Funções

O motorista terá como responsabilidade conduzir os veículos da empresa para realizar serviços de coleta e transporte de resíduos, materiais diversos, máquinas e equipamentos. A função visa garantir a continuidade das atividades operacionais.

O coletor terá como atribuições realizar a coleta de resíduos nos endereços designados pela rota de trabalho, atuando com segurança e conforme as regras e normas de saúde e segurança estabelecidas pela empresa

Pré-requisitos (Motorista):

Ensino Fundamental;

Categoria, D;

Curso MOPP:

Já ter atuado no cargo/função, será um diferencial.

Pré-requisitos (Coletor):

Ensino Fundamental (desejável):

Disponibilidade para mobilidade física corporal:

Já ter atuado no cargo/função, será um diferencial.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: