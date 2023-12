Filho do governador Jorginho Mello deverá assumir Casa Civil do governo do estado

Família

O governador Jorginho Mello resistia à ideia, mas cedeu: seu filho, Filipe Mello, deverá assumir a Casa Civil do governo do Estado, ainda neste mês, provavelmente. Tomará o lugar de Estener Soratto Junior, que quer começar 2024 como pré-candidato a prefeito de Tubarão.

Compensação

Quem espera há mais de 10 anos pela conclusão do Contorno Viário de Florianópolis, obra prevista lá atrás no contrato e que os usuários pagam desde então, via pedágio, pode ter um alívio. O Tribunal de Contas da União determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres que as obras não executadas em rodovias federais se transformem em descontos nos pedágios. A redução de tarifa não deve necessitar da comprovação de culpa da concessionária. Isso é para evitar que investimentos não realizados nas BRs sejam remunerados.

Violência doméstica

A Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira projeto de lei da deputada Ana Paula Lima (PT) que aumenta a pena por lesão corporal cometida no âmbito de violência doméstica. A matéria será enviada ao Senado. Estabelece que a pena será aumentada de 1/3 se a lesão for cometida por razões da condição do sexo feminino ou praticada na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima (filhos ou pais e mães, por exemplo).

Mercado imobiliário 1

Uma das notícias mais comentadas nos bastidores do mercado imobiliário brasileiro, ainda em forma de boato, envolve Kátia Aveiro, irmã do craque do futebol português Cristiano Ronaldo, que tem visitado Balneário Camboriú e entorno com muita frequência sondando oportunidades de investimentos que podem ser anunciados nas próximas semanas. Um deles seria uma sociedade dele com uma grande construtora catarinense para erguer espigões na Costa Esmeralda.

Mercado imobiliário 2

O que tanto anima investidores – e certamente Cristiano Ronaldo – é a performance de SC na economia, entre outros fatores. Não é por acaso que entre os privilegiados compradores de apartamentos em Itapema e Balneário Camboriú, por valores acima de R$ 10 milhões, estejam muitos catarinenses. SC é o terceiro Estado do país em número de bilionários (35).

Altos e baixos

Alguns setores da economia de SC festejam o crescimento de 2,5% em setembro, em comparação ao mesmo período de 2022, enquanto a média nacional foi de ínfimos 0,3%. Os de serviços e comércio foram os principais responsáveis pelo desempenho, incentivados pela manutenção do nível de consumo das famílias. Mas há os que estão no apuro, prejudicados, em parte, pelo cenário de desaceleração na economia mundial. O de móveis, por exemplo, com – 27,6%, prejudicado pelo arrefecimento do setor da construção nos EUA, principal comprador dos produtos do setor catarinense.

Decisão monocrática

O senador Esperidião Amin (PP-SC) soltou os cachorros diante de mais uma decisão monocrática “suprema”, agora do ministro Kassio Nunes, que pediu vista e suspendeu mais uma vez o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a validade de trechos da Lei das Estatais , que restringem a indicação de políticos para a diretoria de empresas públicas.

Vitória

Mais uma vitória das mulheres em SC: a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta foi eleita por aclamação como nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral de SC, na sessão plenária de anteontem, para a gestão 2024. Em manifestação após sua eleição, a magistrada disse que dará especial atenção a um projeto provisoriamente denominado de “Acorda mulher, o teu lugar também é na política”. Autoexplicável.

Cartão vermelho

Depois que disparou insultos contra o deputado Fernando Krelling (MDB) durante audiência pública semana passada na Assembleia Legislativa, e que resultou na emissão de uma nota de repudio subscrita por todos os 40 deputados da Casa – o que é muito raro – o presidente da Fundação Estadual do Esporte (Fesporte), Paulo Andre Jukoski da Silva, o Paulão, tornou insustável sua permanência no cargo. O que surpreende o mundo esportivo estadual é que o governador ainda não deu o cartão vermelho.

Onda autista

Um lindo projeto, aprovado esta semana na Assembleia Legislativa, e que deverá ser transformado em lei, de autoria do deputado Camilo Martins (Podemos), institui o Festival Estadual de Surfe para Autistas, a ser realizado anualmente no primeiro semestre.