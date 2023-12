As primeiras novidades do Brusque para 2024

O Brusque inicia a sua pré-temporada 2024 na segunda-feira com um time “pronto” para iniciar o campeonato catarinense. Somente com os jogadores remanescentes deste ano, já dava pra escalar um onze titular sem lateral-direito de ofício, já que Danilo Belão e Toty foram para Náutico e Santa Cruz, respectivamente.

Com as chegadas de Ronei, da Chapecoense, e Cristovam, que recentemente conseguiu o acesso com o Criciúma, o técnico Luizinho Lopes já consegue montar um time para iniciar o trabalho. Mas tem mais gente pra chegar.

Com a vida do zagueiro Matheus Salustiano, do São Bernardo, o quadricolor já tem cinco defensores no plantel, fechando essa necessidade por enquanto. No gol, chegou o bom Georgemy, que terminou a Série B como titular do Novorizontino e vem de outras duas boas temporadas no Vila Nova. Certamente, virá para disputar posição com Matheus Nogueira.

A visão que tenho da montagem do plantel do Brusque para o Catarinense é bem clara: permanência dos principais jogadores de 2023, e a tentativa de se trazer reforços no mesmo patamar para acrescentar qualidade ao elenco como um todo.

É um time que inicia a próxima temporada com a vantagem de ter um grupo com muitos remanescentes conhecedores do padrão de jogo de Luizinho Lopes. Enquanto tem time que vai ter que começar o trabalho do zero, o Bruscão não vai passar por isso. Dá pra dizer que é um bom começo.

Final

Neste domingo acontece a grande final do campeonato municipal de futebol amador de Guabiruba, entre os times do Olaria e do São Pedro, no estádio Orlando Westarb. No jogo de ida, o São Pedro venceu em casa por 2 a 1. Na semana que vem, será a vez da decisão do campeonato de Botuverá, entre Figueira e Los Bandoleiros. O jogo de ida será neste final de semana.

Série B

Pessoal ligado aos negócios do esporte indica uma grande possibilidade do Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem rentabilizar mais que o esperado por causa da presença do Santos entre os 20 clubes que buscarão o acesso em 2024. A queda de um dos grandes times de São Paulo vai atrair mais audiência, mais patrocinadores e, claro, os outros 19 times tem oportunidade de faturar mais.