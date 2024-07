Raul Sartori: Lula segue exemplo de Bolsonaro e fala asneiras dia sim dia não

Cale-se, Lula!

A exemplo do que acontecia com Bolsonaro, que quase todo dia falava asneiras, Lula concorre com ele e tende até a superá-lo se manter o atual ritmo. A sandice das últimas horas, com tom de brincadeira de mau gosto, foi dizer que “se o cara é corintiano, tudo bem”. Isto é, pode bater na mulher ou mulheres após jogos de futebol. Cale-se, Lula! Por favor!

Não, Lewandowski

Mesmo sem haver até o momento nenhuma manifestação oficial, nos bastidores do governo estadual há uma percepção unânime e contrária em relação à proposta de emenda constitucional apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, de criar o Sistema Único de Segurança Pública. Desconfianças (e muitas) à parte, o sentimento é de que Lula não esconde mais o propósito de avançar cada vez mais sobre a autonomia dos Estados como forma hábil de concentrar ainda mais poder para si. É, pode ser.

Baixa cobertura 1

Levantamento do Ministério Público de SC junto à Diretoria de Vigilância Epidemiológica mostrou que a última cobertura vacinal contra a poliomielite no Estado foi de 43,43%, muito abaixo dos 95% preconizados pelos órgãos de saúde. Promotores públicos estão apurando possíveis falhas do governo estadual e de prefeituras na conscientização e divulgação da importância de imunizar as crianças.

Baixa cobertura 2

O MP-SC descobriu ótimos e péssimos exemplos. A pequena Santigo do Sul, no Oeste, alcançou um percentual de 126% de imunizações na última campanha, ou seja, vacinou mais crianças que o número previsto. Opostamente, Joinville vacinou ridículos 20%; Florianópolis, 17%; e Blumenau, 24%. A recordista é Lages, com apenas 13% de cobertura.

Imagem

Nós, catarinenses, ficamos chateados quando nos rotulam como nazistas. Temos que admitir, porém, que a profusão de casos, corrobora e merece uma ação firme das autoridades. Como é o caso de um homem pichando o muro de uma casa com frases contra judeus, segunda-feira, em Bombinhas. Motivo para ampla notícia na imprensa paulista.

Weg na Bolsa 1

A multinacional catarinense Weg, fabricante de motores e equipamentos elétricos e eletrônicos, que tinha a maior quantidade de brasileiros na lista da Forbes do ano passado e cresceu 6.800% em 30 anos, chamou a atenção, anteontem, ao fechar as negociações do dia na Bolsa de São Paulo, a B3. Estava valendo R$ 195,9 bilhões, e assim superando o valor de mercado da Ambev, que terminou o dia em R$ 184,4 bilhões. Com isso, a Weg se tornou a quarta empresa mais valiosa na Bolsa brasileira.

Weg na Bolsa 2

A empresa só fica atrás de Petrobras, que está avaliada em R$ 522,1 bilhões; Itaú Unibanco, que era avaliado anteontem a R$ 307 bilhões; e da mineradora Vale, que valia R$ 282,9 bilhões. Com foco na exportação de equipamentos, a empresa já registra um crescimento de 29% nas ações nesse ano de 2024. No último dia de negociações em 2023, um papel da empresa valia R$36,55. Anteontem estava em R$ 47,12.

Arranha-céu 1

O Grupo FG está lançando em Balneário Camboriú aquele que deverá ser o maior arranha-céu do Brasil e um dos 100 edifícios mais altos do mundo. É o FG Tower, que terá 350 metros de altura e 110 andares, passando à frente, em 70 metros, as torres gêmeas do edifício Yachthouse by Pininfarina, com 280, por enquanto o mais alto da cidade e do Brasil. O prédio equivale, em altura, a nove monumentos do Cristo Redentor, no Rio, um sobre o outro. Ficará na Avenida Brasil, paralela à Atlântica, na orla da praia.

Arranha-céu 2

A propósito, o Tribunal de Justiça de SC confirmou esta semana sentença que impediu construção de 740 unidades habitacionais em quatro torres de um empreendimento com 32 andares cada, no Morro do Cortado, no bairro Praia Brava, em Itajaí. O motivo: a construção, em zona de proteção ambiental, tem todas as licenças ambientais no âmbito municipal e estadual mas, no caso, elas se sobrepõem às federais, muito mais rigorosas.

Nova lei

Inédita no Brasil, está em vigor uma nova lei estadual cuja aplicabilidade pode ser complicada. Institui a cobrança de multa de um salário mínimo pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos. Será feita diante de denúncia à polícia que, na abordagem, se for o caso, proporá ao flagrado um termo circunstanciado, além da aplicação da multa no CPF da pessoa.