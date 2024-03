Pesquisa mostra que mais de 70% da população não concorda com anulações de punições da Operação Lava Jato

Descrédito “supremo”

Saiu domingo uma pesquisa da Genial/Quaest no qual 74% dos brasileiros criticam o Supremo Tribunal Federal por anular punições da Operação Lava Jato, passando assim a nítida sensação de incentivo à corrupção e que o crime compensa. Um recorte do levantamento mostra que os homens de SC, Paraná e Rio Grande do Sul que perderam a confiança na nossa outrora respeitada Corte Suprema chega a estratosféricos 80%.

Melhores hospitais

Dois hospitais de Blumenau – Santa Isabel e Santa Catarina – são os melhores de SC, conforme pesquisa internacional coordenada pela revista norte-americana “Newsweek”. No ranking nacional dos 96 melhores, os dois estão na 65ª e 71ª posição, respectivamente. O melhor do Brasil é o Albert Einstein, de São Paulo.

PSD 2026

Eron Giordani, presidente do PSD de SC, tem tudo anotado em sua prancheta: o partido quer eleger 55 prefeitos no Estado em outubro. E já olha lá adiante, para 2026. Quer ter um nome para concorrer contra Jorginho Mello (PL). Entre os mais cotados atualmente estão os prefeitos João Rodrigues (Chapecó) Clésio Salvaro (Criciúma), e Topázio Neto (Florianópolis). Mas a eleição deste ano será a prova de fogo.

Beto do Box

Um ícone da gastronomia e da preservação da culinária açoriana em Florianópolis, o Box 32 acaba de completar 40 anos de operação no Mercado Público Municipal de Florianópolis. Por trás do empreendimento de sucesso que atendeu 16 milhões de pessoas de todos os continentes em quatro décadas, está a alma do negócio, Beto Barreiros, um entusiasta do setor que acabou virando o Beto do Box. Parabéns e sucesso, sempre!

Blindagem zero

O Brasil registrou um novo recorde de blindagens de carros em 2023: foram 29.293 veículos, conforme a Associação Brasileira de Blindagem. São Paulo liderou, com 11.811, seguido pelo Rio de Janeiro, com 834. A surpresa: nenhum veículo de SC recebeu tal proteção em 2023, contra 220 no Rio Grande do Seul e 55 no Paraná.

Importâncias

No último final de semana, enquanto governadores do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais discutiam infraestrutura e segurança para os seus Estados, como membros do novíssimo Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), o governador Jorginho Mello enviou secretários para representá-lo no evento da entidade em Porto Alegre. Foi para Videira inaugurar uma exposição agropecuária.

“Prêmio” indecoroso

O ex-senador Flávio Dino protocolou, antes de sua saída para ser ministro “supremo”, uma proposta de emenda à Constituição para acabar com as indecorosas aposentadorias compulsórias para militares e juízes que cometerem delitos graves. A plataforma de abaixo-assinados online change.org alcançou ontem, em poucas horas para receber subscrições, mais de 350 mil assinaturas de apoio.

Dor no bolso 1

Embora os arquivos deste espaço não conheçam nenhuma condenação judicial para praticantes e afins da famigerada e proibida farra do boi, não faltam iniciativas para extirpar a abominável prática entre nós. Ficou pronto, no Legislativo estadual, projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada a quem participa, além de impor sanção a quem comercializar ou transportar animais, e ceder veículo ou espaço físico.

Dor no bolso 2

O projeto aumenta de R$ 10 mil para R$ 20 mil o valor da multa cobrada aos promotores e divulgadores. Já os participantes, os que comercializarem, transportarem ou cederem veículo para o transporte e proprietários de imóvel privado que permite o evento, estarão sujeitos à multa de R$ 10 mil. O autor do louvável projeto é o deputado Marcius Machado (PL).

Inadimplência

Mais de 1 milhão de empresas de SC, Paraná e Rio Grande do Sul estavam com as contas no vermelho em dezembro de 2023, revela o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, divulgado ontem. O Paraná foi o Estado com o maior número de negócios com contas em atraso (422.469), depois o Rio Grande do Sul, com 367.799 e em terceiro SC, com 292.492.

“Deepfakes”

Para o leitor ir se acostumando com uma nova palavra no nosso vocabulário, sem uma tradução, ainda. É “deepfake”, que é o uso de imagens manipuladas por inteligência artificial, que o Tribunal Superior Eleitoral, passando por cima do Legislativo, decidiu proibir.