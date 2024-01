PT quer eleger entre 20 e 30 prefeitos em SC nas eleições de 2024

Estratégia petista

As folhas paulistanas divulgaram ontem notícia do PT de SC, que quer atenuar o antipetismo que resiste no Estado e eleger entre 20 a 30 prefeitos neste ano. Atualmente tem 11 e 156 vereadores. A estratégia é priorizar cidades que têm debate televisionado e ampliar o número de vereadores em cidades menores. Seu comando diz estar aberto ao diálogo com partidos da chamada frente ampla, com exceção do PL.

Homenagem especial

O consagrado artista catarinense Juarez Machado acaba de deixar Paris, onde mora há anos, e já desembarcou na sua cidade natal, Joinville, para receber amanhã, às 10 horas, na sede do instituto que tem seu nome, uma homenagem mais que especial: receberá a Ordem das Artes e das Letras, no grau de “chevalier” (cavaleiro), a mais alta condecoração do Ministério da Cultura da França, que será entregue pelo cônsul geral em São Paulo, Yves Tyssier d´Orfeuil. Criada em 1957, a honraria já distinguiu personalidades conhecidas mundialmente, como o cineasta Akira Kurosawa, o cantor Bob Dylan e o ator Sean Connery, dentre outros.

Blusinha chinesa

As Federações da Indústria (Fiesc) e Comércio (Fecomércio) de SC convalidam decisão das suas respectivas confederações nacionais (CNI e CNC) de protocolar ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a isenção do imposto de importação para bens de pequeno valor destinados a pessoas físicas no Brasil. O argumento é justo: tal desoneração não possui equivalência para as transações inteiramente nacionais (que suportam integralmente a carga tributária brasileira). Assim, violam-se os princípios da isonomia, da livre concorrência, do mercado interno como patrimônio nacional e do desenvolvimento nacional.

Todos por um

Porque um prédio localizado na aristocrática Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, tem risco de cair, já há quem pensa alto, no mundo corporativista bem típico dos tupiniquins, em uma nova fonte de renda para engordar a burocracia e burocratas. Que pode vir por aí se funcionar um lobby na Assembleia Legislativa para que se institua a obrigatoriedade da “inspeção predial periódica” (já tém tem nome!) no estado.

Atraso tecnológico

Já está em vigor a mais nova lei estadual catarinense. É a 18.824/2024, que dá o direito de o contribuinte ter acesso a meios de pagamento digitais, como o Pix, para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Lei que obrigou o ruim serviço de ferry-boat na travessia entre Itajaí e Navegantes – concedido e um dos mais caros do gênero no Brasil – a aceitar o Pix. Até então só exigia dinheiro vivo. Hum…

Puritanismo

Com esse calor senegalês, eis que o restaurante da UFSC, em seu campus de Florianópolis, sem nenhum aviso prévio e sem ar condicionado, resolveu barrar estudantes vestindo os chamados tops, aqueles de cós alto, expondo a barriga. O Diretório Central dos Estudante emitiu nota de protesto. A justificativa é que dias antes alunas foram jantar vestindo apenas roupa de banho. Pois que se restrinja apenas isso e nada mais!

Ela mesma

A eterna musa blumenauense Vera Fischer, que está fazendo grande sucesso no teatro com a comédia “Quando eu for mãe quero amar desse jeito” – que quer trazer para SC – afirmou ontem para a imprensa paulista que lhe fez bem o cartão vermelho que recebeu da Globo: “Minha vida simplificou para melhor enfrentar o futuro; jamais fiz parte de turminha e não sou do tipo que bajula os outros”. Mas teve que fazer uma revisão orçamentária. Vendeu uma cobertura de 240 m2 próxima ao mar no Leblon e mudou-se para um com metade do tamanho no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Grupos reflexivos

Os grupos reflexivos para homens autores de violência contra mulheres estão em crescimento em SC. Eram 32 grupos espalhados pelo Estado em 2022; hoje já são 43. Os encontros permitem que os homens reconsiderem e analisem as relações de gênero e suas experiências diárias, gerando novos sentidos e significados em relação à construção das masculinidades e à socialização masculina.

Agroecologia

O deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) é autor de um dos mais importantes projetos de lei em tramitação no Congresso atualmente: cria um marco regulatório para a promoção da agroecologia no País. A ideia é incentivar ações em agricultura sustentável que utilize tecnologias limpas e integradas ao ecossistema. O texto estabelece princípios, diretrizes e procedimentos, bem como fontes de recursos e um modelo de gestão para implementação do Programa de Fomento e Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica (Prosaf).