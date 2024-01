Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem ter uma quinta-feira, 18, marcada por condições instáveis do tempo na região.

Embora haja previsão de intervalos de melhoria ao longo do dia, a chuva pode surpreender sem um horário específico programado, podendo se manifestar em pancadas intensas em curtos períodos, acompanhadas por trovoadas.

É importante que a população esteja atenta a essa situação, conforme observado pelos profissionais em meteorologia.

Com a finalidade de oferecer informações abrangentes sobre este tema, buscamos a expertise do meteorologista Piter Scheuer.

Confira todos os detalhes no boletim exposto a seguir.

Quinta-feira de tempo instável

*Boletim: Piter Scheuer >>

Tanto Brusque quanto as demais cidades do Vale do Itajaí enfrentarão uma quinta-feira com condições instáveis do tempo.

Embora haja previsão de breves momentos de melhoria, a predominância será de nuvens, limitando a presença do sol. Se ele surgir, será por períodos curtos.

Isso compromete atividades ao ar livre de média a longa duração, uma vez que o risco de chuva é considerável e pode ocorrer a qualquer momento ao longo do dia.

Essa situação demanda atenção especial, uma vez que algumas dessas precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, resultando em acumulações significativas de chuva em curtos períodos.

Portanto, é crucial manter-se atento a essas situações para minimizar eventuais transtornos.

O tempo na sexta-feira

Ao projetarmos a previsão do tempo para a sexta-feira em Brusque e região, os indicadores apontam para o retorno de um aquecimento acima de 32/33ºC.

A expectativa é que esse calor seja intensificado por períodos de sol ao longo do dia.

Conforme é habitual, as típicas trovoadas de verão devem se manifestar, com maior probabilidade prevista entre o meio da tarde em direção à noite.

O tempo no fim de semana

Ao examinarmos as perspectivas para o sábado e o domingo, as atividades ao ar livre em Brusque e região contarão com condições mais favoráveis.

Embora não seja possível descartar o risco de chuva para esses dois dias, a expectativa inicial é de alguns períodos mais prolongados de sol.

Vale ressaltar a trégua no calor, com as temperaturas máximas começando a se situar abaixo dos 30°C a partir desse período.

Essa amenização nas condições típicas de verão deverá persistir ao longo da próxima semana.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar também os volumes de chuvas pontuados durante este período, até as primeiras horas da manhã (marcado em azul).

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

