Recém-chegado ao governo deve ser único candidato a vereador do alto escalão e ter apoio de ex-prefeito de Brusque

O empresário Michel Belli, recém-chegado ao cargo de diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev), deve deixar a função em breve para concorrer a vereador nas eleições de outubro. A tendência é que Belli dispute o cargo pelo PL, com apoio do ex-prefeito Roberto Prudêncio (PL).

Prudêncio, hoje no PL e apoiador do prefeito André Vechi (PL), era filiado ao antigo PSC quando Belli era o presidente da sigla, que foi extinta ao ser incorporada pelo Podemos. Além disso, durante o governo Prudêncio em 2015, Belli foi superintendente da Fundação Cultural de Brusque.

O secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior (Novo), frequentemente divulga as ações da pasta que chefia nas redes sociais. O Município apurou, porém, que o secretário não tem intenção de concorrer nas eleições. Sendo assim, Belli deve ser o único candidato integrante do alto escalão na disputa.

