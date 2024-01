Homem é condenado pelos crimes de tortura, cárcere privado e estupro no Vale do Itajaí; saiba pena

Um homem investigado pelos crimes de tortura, lesão corporal, cárcere privado e estupro em Timbó foi condenado a mais de 30 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação iniciou após a vítima dar entrada no hospital OASE, em Timbó, com lesões graves por todo o corpo, no dia 20 de janeiro de 2023. Na oportunidade, o primeiro atendimento foi prestado pela Polícia Civil e pelo Delegado da Central de Plantão de Blumenau.

Investigação

Durante as diligências foi possível constatar que a vítima possuía lesões extensas por todo o corpo, tendo a vítima informado que vinha sendo mantida em cárcere privado por aproximadamente três meses e que era torturada diversas vezes pelo companheiro com o uso de barras de ferro, furadeiras, facas, cordas, unhas e dentes, além de ser vítima frequente de crimes sexuais.

Em razão das torturas praticadas pelo homem, a mulher, à época, possuía um grande corte na cabeça, além de ter costelas e uma das pernas quebrada.

Prisão

Com base nisso, foi representado ao Poder Judiciário da Comarca de Ascurra pela prisão preventiva do investigado R.C.P, sendo o pleito referendado pelo Ministério Público, tendo sido a prisão decretada e cumprida na cidade de São Lourenço do Oeste, ainda em 2023.

Na última quarta-feira, 17, o processo criminal foi julgado procedente para condenar o investigado a 30 anos, nove meses e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como em indenizar a vítima no valor de R$ 30 mil pelos danos causados.

