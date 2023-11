Regional dos JASC: handebol de Brusque começa com uma vitória e uma derrota

A equipe de handebol masculino de Brusque fez jornada dupla nesta quinta-feira, 2, pela fase regional leste-norte dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). O jogo de estreia, marcado por grande expectativa, se deu contra Blumenau, às 14h15, na Arena Brusque.

A partida, acirrada do início ao fim, terminou com um placar de 27 a 23 para o time da casa. O destaque da equipe brusquense foi Rayson, que anotou oito gols para Brusque. Matheus anotou seis tentos, seguido de Guilherme (cinco), Pietro (quatro), Marlon (2), Álvaro e Marco Antônio, ambos com um gol cada.

Às 20h15, a equipe brusquense voltou à quadra, desta vez para medir forças contra Joinville. Apesar de ser um jogo igualmente acirrado, Brusque acabou perdendo por 30 a 24.

Os gols de Brusque foram marcados por Mateus (oito vezes), Lucca (seis vezes), Marlon, Lucas Neto, Guilherme e Gabriel (dois gols cada); Pietro e Fernando anotaram um gol cada.

“A situação ainda é bem incerta, pois é só o primeiro dia de competição”, destaca o goleiro Enriko. “Está tudo embolado, porque a maior parte dos times está com uma vitória, exceto Blumenau que jogou uma partida só e perdeu pra gente”.

Brusque volta a jogar nesta sexta-feira, 3, às 20h15, diante de Jaraguá do Sul, na Arena Brusque. A entrada é gratuita.

