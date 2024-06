Relator não incluirá Bolsonaro em projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro

Sem anistia

Designado relator do projeto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pela presidente do colegiado, Caroline de Toni (PL-SC), o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) já foi adiantando que não pretende incluir Bolsonaro no relatório do projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Caroline de Toni já defendeu publicamente tal anistia. Ao comentar a escolha do relator disse que o critério “foi técnico”.

Invasão

Segundo um alerta da vereadora florianopolitana Manu Vieira, alguns integrantes do MST se mobilizaram para invadir 40 hectares de terra na região do bairro Campeche, no sul da Ilha de SC. A justificativa é a de usar o espaço para plantar árvores e impedir “mudanças climáticas”. Aliás, o MST não usa a palavra “invasão”; fala em “ocupação”. Como se isso fosse um passaporte para a legalidade.

Em 10º

Saiu terça-feira o ranking de 2025 da QS World University, das melhores universidades brasileiras, públicas e privadas. A Universidade de São Paulo (USP), mantém o primeiro lugar, seguida pelas Estadual de Campinas (Unicamp) e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A UFSC comparece num honroso 10º lugar.

Homenagem

Passou pela Comissão de Infraestrutura do Senado projeto de lei para que o túnel da BR-101 no Morro do Formigão, em Tubarão, se chame Willy Alfredo Zumblick, em homenagem ao memorável artista plástico nascido na cidade em 1913 que produziu mais de 5 mil telas e participou de mais de 600 exposições ao longo de sua carreira. Sua obra inclui o Monumento ao Caminhoneiro, uma escultura de 4,3 metros próxima ao túnel.

Cerveja em BC

Está confirmado para março de 2025, entre os dias 12 e 15, a primeira edição do Festival Brasileiro da Cerveja, em Balneário Camboriú. A escolha pela cidade, segundo Develon da Rocha, presidente da Ablutec, organizadora do evento, foi pelo perfil da cidade em termos turísticos e de infraestrutura.

Esperança

Há ainda esperança de um país melhor. É um pequeno bálsamo para a alma a notícia de que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, recorreu da assombrosa e desavergonhada decisão do “supremo” Dias Toffoli, que determinou a “nulidade absoluta” de todos os atos da Operação Lava-Jato contra o corruptíssimo empresário Marcelo Odebrecht.

À vista

Deve ter aprovação fácil em plenário, nos próximos dias, na Assembleia Legislativa, projeto determinando que nas novas escolas estaduais a serem construídas de agora seus muros sejam de vidro, grades ou painéis transparentes para proporcionar maior grau de visibilidade das movimentações no interior dos espaços de uso comum. O curioso é que em tempos recentes se valorizou a construção de muros de paredes grossas, e cada vez mais altos.

Silvicultura 1

Lei que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, exclui a silvicultura (cultivo de florestas), incluindo o plantio de pinus e eucalipto para extração de celulose, da lista de práticas poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente. Até agora não cabia na cabeça dos estridentes ambientalistas-caviar que a silvicultura em geral é plantada onde há pastagem degradada, onde o solo não pode mais ser agricultável. Evita o desmatamento de outras espécies.

Silvicultura 2

A limitação era muito prejudicial em SC, inibindo a expansão da atividade. O Estado é o segundo maior produtor de madeira do país. Cidades como Caçador, Lages e Curitibanos registraram em 2020 (e deve ter aumentado desde então) mais de 41 mil postos de trabalho na silvicultura entre quase 2.500 estabelecimentos industriais.

Quanto ganham

Acaba de sair um ranking nacional de quanto ganham os governadores de cada Estado. A liderança está com Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco, R$ 42.145,88. O catarinense Jorginho Mello (PL) está na 24ª posição entre os 27, com (PL) – R$ 25.322,25. O petista Elmano de Freitas, do Ceará, está em último lutar, com R$ 20.629,59. É pouco.

Asas da inclusão

Está pronto para ser votado em plenário projeto do deputado Vicente Caropreso (PSDB), que institui o Prêmio Asas da Inclusão, a ser concedido às pessoas, instituições, públicas e privadas e entidades do terceiro setor de SC que tenham contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.