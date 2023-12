Filme que conta história de Willy Wonka chega aos cinemas de Brusque: confira programação

Wonka é uma comédia musical baseada no clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do autor britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por Timothée Chalamet).

O longa apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde, ganhou um remake estrelado por Johnny Depp em 2005. Antes de se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos.

Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Wonka embarca em uma aventura para espalhar alegria através de seu delicioso chocolate. Nela, ele conheceu seu fiel e icônico assistente, Oompa Loompa (interpretado por Hugh Grant), que o ajudou a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já visto.

O filme mistura magia, música, caos, afeição e muito humor. Mostrando que as melhores coisas da vida começam com um sonho.

Wonka está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan em sessões dubladas e legendadas

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

WONKA

Dublado / 16h

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 18h30

NAPOLEÃO

Dublado / 20h30

ROSA DE SARON IN CONCERT

19h30

CINE GRACHER 2

O SEQUESTRO DO VOO 375

Dublado / 16h, 18h30 e 20h30

CINE GRACHER 3

JOGOS VORAZES – A CANTIGA DOS PÁSSAROS E SERPENTES

Dublado / 16h e 19h30

CINE GRACHER HAVAN 1

WONKA

Dublado / 15h30 e 18h30

Legendado / 21h (nos dias 7 e 13 de dezembro)

CINE GRACHER HAVAN 2

FERIADO SANGRENTO

Dublado / 16h, 19h e 21h15

Legendado / 21h15 (nos dias 8, 10 e 13 de dezembro)

CINE GRACHER HAVAN 3

AS AVENTURAS DE POLIANA

Dublado / 16h30

JORNADA PARA BELÉM

Dublado / 19h e 21h15

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: