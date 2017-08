RenauxView busca patrocínio para biografia de funcionário com mais tempo de trabalho

No dia 17 de janeiro do próximo ano, Walter Orthmann, 95 anos, comemora 80 anos de trabalho na RenauxView. Ele detém o título de funcionário com mais tempo de atividade na mesma empresa no Brasil e poderá figurar no Guinness World of Records, o livro dos recordes mundiais.

Para comemorar este feito, a empresa está trabalhando na produção de uma biografia de Orthmann. A RenauxView está em busca do apoio de instituições e outras empresas para a viabilização dos custos.

Em 2007, quando completou 70 anos na Renaux View, a instituição fez uma biografia surpresa de Orthmann, que lhe emocionou muito. “Naquela época, sem o conhecimento dele, fizemos a obra. Agora, com a sua participação, podemos tornar o livro mais enriquecido de detalhes”, diz o gerente de Marketing da RenauxView, Roberto Sander.

O livro está sendo escrito por Saulo Adami, mesmo autor que escreveu a biografia “Walter Orthmann – 70 anos de trabalho na RenauxView”.

Fornecedores, clientes, instituições e amigos estão na lista de quem pode colaborar. Até o momento, cerca de dez são parceiras da obra e 15 estão analisando as propostas. Sander avalia que há um custo elevado para a produção e impressão do livro – cerca de R$ 25 mil -, e que por isso é importante o apoio.

A previsão é que até a metade de dezembro a obra, de aproximadamente 180 páginas e muitas imagens, esteja totalmente pronta para o lançamento em janeiro. Sendo assim, o gerente de Marketing explica que os interessados em serem parceiros devem contatar a empresa até o fim de setembro. A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e a Havan são instituições que já abraçaram o projeto.

“Estendemos nosso convite a todos que queiram fazer parte desta história. Seu Walter é um exemplo para todos e chama a atenção por sua dedicação ao que faz”.

Para Orthmann, que não esconde o orgulho por mais este reconhecimento, e que continua trabalhando diariamente das 8h às 17h, “quando trabalha-se com o que se ama, não se vê o tempo passar”. Ele conta que todo essE dinamismo aos 95 anos de idade e 80 de RenauxView é resultado de trabalhar alegre, de exercícios físicos e de muita água. “Estou feliz e me sinto valorizado, como sempre fui aqui”.

Quer ser um patrocinador?

Entre em contato com a RenauxView pelo email rsander@renauxview.com.br ou pelos telefones: 3255-1155 e 996-131-340.

Cota por contribuição

Os patrocínios darão direito a receber exemplares do livro, nas seguintes proporções:

R$ 1 mil: 13 livros

R$ 1,5 mil: 20 livros

R$ 2 mil: 30 livros

R$ 2,5 mil: 40 livros

R$ 3 mil: 50 livros

R$ 5 mil: 100 livros

R$ 10 mil: 250 livros