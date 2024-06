Revitalização da rodovia Pedro Merizio está prevista com duas obras distintas

A revitalização da rodovia Pedro Merizio (SC-486), entre Brusque e Botuverá, deve iniciar em breve e contar com duas obras distintas. O primeiro trecho, com intermediação direta da Prefeitura de Brusque, vai da cancha do Venzon até a rotatória da igreja do bairro Dom Joaquim. O restante, até Botuverá, entra na alçada do programa Estrada Boa.

De acordo com o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), a viabilização da obra entre o Venzon e a rotatória foi intermediada pela prefeitura junto ao governo do estado. O Executivo municipal deve atuar diretamente na revitalização deste trecho da rodovia, que tem aproximadamente 5 quilômetros.

“Eu fiz a proposta ao governador na Fenajeep e ele disse que poderíamos fechar. Na semana seguinte, fui a Florianópolis e mostrei todo o plano de trabalho”, afirma Deco. Na ocasião, o planejamento foi apresentado ao secretário-adjunto de Infraestrutura do estado, Ricardo Grando.

Ainda conforme o vice-prefeito, o governo do estado liberou R$ 1,5 milhão para a obra de revitalização. A prefeitura elabora a licitação de fresa e aplicação. Deco diz ainda que o asfalto será produzido na usina de asfalto de Brusque.

A obra no trecho deve ocorrer no período noturno, para evitar transtornos com o trânsito na rodovia, que é intenso durante o dia. O vice-prefeito avalia que, dentro de três meses, a revitalização do trecho estará concluída.

Revitalização até Botuverá

Um outro projeto de revitalização da rodovia Pedro Merizio está na alçada da Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, órgão do governo do estado. As duas obras, inclusive, são conflituosas.

Da parte da coordenadoria, está prevista a revitalização da rodovia entre os quilômetros 32 e 51. Entretanto, este espaço inclui o trecho que a prefeitura viabilizou junto ao governo do estado.

No entanto, caso a obra entre a cancha do Venzon e a rotatória da igreja do Dom Joaquim realmente saia do papel, a coordenadoria atuaria na revitalização do restante da rodovia até o Botuverá, compreendendo assim o trecho entre os quilômetros 38 e 51.

De acordo com o engenheiro civil Marcell Thiago Poffo, que deve assumir a coordenadoria em breve, a revitalização da rodovia até Botuverá entra no programa Estrada Boa. Uma série de obras está prevista nas regiões de Brusque, Blumenau e no Alto Vale do Itajaí.

Atualmente, o edital para licitação está sendo elaborado. O engenheiro projeta que até a metade de julho a obra esteja licitada. No momento, ainda não há informações sobre valores que serão investidos na execução.

“É um contrato, que são três lotes, incluindo região de Brusque, região de Blumenau e Alto Vale do Itajaí. Temos rodovias para recuperar”, explica Marcell. “A rodovia entre Brusque e Botuverá está dentro, como nossa prioridade do Lote 1”, completa o engenheiro.

Possível duplicação

Deco Batisti relata que a prefeitura tinha a intenção de melhorar alguns trechos da rodovia entre o Venzon e a rotatória do Dom Joaquim, além da revitalização do asfalto. A ideia era realizar mudanças na rotatória da travessa Lagoa Dourada e na saída do bairro Rio Branco.

Entretanto, isso não deve ocorrer e somente a parte do asfalto deve receber as melhorias. O vice-prefeito comenta que consta no planejamento do governo do estado a duplicação do trecho, após a revitalização.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: