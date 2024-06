Após atrasos por invasão, Pronto Atendimento do Santa Terezinha deve ser inaugurado em julho

Após atrasos por causa de atos de vandalismo, que causaram prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil, a previsão de inauguração da estrutura de Pronto Atendimento (PA) do Santa Terezinha é julho. A última previsão informada pela prefeitura, em setembro do ano passado, era o início deste ano.

Ao jornal O Município, a secretária de Saúde de Brusque, Thayse Rosa, afirmou que, na próxima semana, a empresa contratada pela pasta para realizar as obras irá entregar as chaves da unidade.

A partir disso, a pasta irá equipar o prédio com computadores, móveis e todas as instalações de telefone e internet. O investimento da obra supera o valor de R$ 1,6 milhão.

Atendimento 24 horas no PA do Santa Terezinha

A unidade contará com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. No momento, a pasta define o formato da escada de trabalho dos profissionais.

“Dependemos de alteração de lei que está para ser aprovada pela Câmara de Vereadores”, diz a secretária.

A estrutura receberá, além do PA, outros dois serviços de saúde: Centro de Referência Materno Infantil e Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (Savs).

Prejuízo de R$ 600 mil

Em março deste ano, o prédio foi invadido, vandalizado e furtado. O prejuízo calculado pela Secretaria de Infraestrutura Estratégica foi de cerca de R$ 600 mil.

No levantamento feito pela pasta, constatou-se que houve furto da fiação de cobre da parte elétrica, danificação dos quadros elétricos, do forro de gesso, maçanetas e rede de gás. Na ocasião, a empresa havia informado que o prazo para reparos era de seis meses.

“O pronto atendimento Santa Terezinha é uma obra esperada pela população há uma década, obra com construção iniciada no ano 2013 e desde então, várias gestões encontraram desafios para finalizar, tanto que na gestão anterior foi dado um passo atrás, acordando com o Ministério da Saúde para não ser mais UPA e sim pronto atendimento”, comenta a secretária.

