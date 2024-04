Vandalismo no prédio do PA Santa Terezinha causa prejuízo de mais de meio milhão de reais

Prestes a ser entregue para a população, o prédio do Pronto Atendimento e Serviço Especializado, no bairro Santa Terezinha, foi invadido, vandalizado e furtado. Desde o ocorrido em março, a equipe da Secretaria de Infraestrutura Estratégica iniciou o levantamento dos estragos, que apontam danos de aproximadamente R$ 600 mil.

No levantamento, constatou-se que houve furto da fiação de cobre da parte elétrica, danificação dos quadros elétricos, do forro de gesso, maçanetas e rede de gás. Além disso, o indivíduo furtou também as torneiras, o que ocasionou um grande vazamento de água por todo o prédio, além da inundação de alguns cômodos. Segundo a prefeitura, o prédio deve ficar pronto ainda em 2024.

O vice-prefeito e secretário da pasta, André Batisti, o Deco, afirma que toda a fiação elétrica precisará ser trocada. “Estamos falando de um prédio de saúde. Tudo precisa estar em perfeitas condições e, para isso, toda a fiação precisou ser trocada. Os disjuntores e quadros elétricos também serão substituídos. Portas, janelas, maçanetas, torneiras e móveis também foram danificados”.

Grande parte do gesso precisará ser demolido, já que toda a fiação precisará ser trocada. “É um momento triste; esse prédio já deveria estar atendendo nossa população. Mas agora, com todo o levantamento feito, podemos iniciar os trabalhos e finalizá-los o mais rápido possível. Segundo a empresa responsável, serão necessários seis meses para a execução dos serviços, mas a secretaria está negociando para diminuir esse tempo”, finaliza Deco.

