Italiano procurado pela Interpol é preso em condomínio de luxo de Camboriú

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 26, em Camboriú, um italiano que foi condenado em seu país de nascimento pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. A prisão ocorreu na casa dele, em um condomínio de luxo.

A prisão foi realizada durante a Operação Toppare, que investiga o crime de lavagem de dinheiro promovido pelo italiano.

As investigações foram iniciadas a partir da inclusão do cidadão italiano na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as investigações, a PF o localizou e apurou que atuava na região do litoral catarinense promovendo a lavagem de dinheiro do tráfico. Foi constatado, ainda, que o fugitivo internacional possui expressivo patrimônio sem origem legal, como imóveis, veículos de luxo e embarcações.

Na operação, a PF cumpriu o mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Itajaí e Camboriú.

A Justiça também decretou a arrecadação e o sequestro de bens, veículos e imóveis, avaliados em mais de R$ 35 milhões.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí para providências da Polícia Judiciária. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá até a extradição para a Itália.

