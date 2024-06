Idoso é preso por estuprar afilhada de 6 anos em Joinville

Um homem de 72 anos foi preso nesta terça-feira, 25, pelo crime de estupro de vulnerável no bairro Petrópolis, em Joinville. O crime envolveu a afilhada do homem, que na época tinha seis anos.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2017. A menina tinha seis anos e era afilhada do homem. Ela contou ao pai em 2019 sobre o ocorrido através de uma carta.

O padrinho da vítima foi condenado e preso na tarde desta terça-feira, 26, no bairro Petrópolis, com o cumprimento do mandado de prisão por condenação definitiva. Ele será encaminhado ao Presídio Regional de Joinville.

Leia também:

1. Italiano procurado pela Interpol é preso em condomínio de luxo de Camboriú

2. Após atrasos por invasão, Pronto Atendimento do Santa Terezinha deve ser inaugurado em julho

3. Revitalização da rodovia Pedro Merizio está prevista com duas obras distintas

4. Vencedor de prêmios nacionais e internacionais de jornalismo iniciou carreira no jornal O Município

5. Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Brusque



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: