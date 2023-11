Rio Itajaí-Mirim atinge o pico previsto pela Defesa Civil, em Brusque

Por volta da meia-noite desta sexta-feira, 17, o rio Itajaí-Mirim atingiu o seu pico, de 7,82 metros projetado pela Defesa Civil. Diversas ocorrências foram registradas pela cidade devido os alagamentos.

Inicialmente, a previsão da Defesa Civil é que o pico do rio fosse atingido às 21h30. Segundo o órgão, a estimativa atual é que o nível do rio ainda cresça até às 2h30 da manhã, quando deve chegar a 7,90 metros e depois deve baixar, porém com pouca velocidade.

O rio Itajaí-Mirim saiu da calha pela parte da tarde e todos os acessos da Beira Rio foram interditados pela Prefeitura de Brusque. Porém, houve registros de pessoas furando os bloqueios.

Conforme as projeções, algumas ruas podem ser afetadas. A Defesa Civil, recomenda à população algumas medidas, como, levantar móveis para evitar danos, soltar os animais, caso estejam presos e caso necessário o abrigo da arena multiuso está aberto para acolhimento.

