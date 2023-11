VÍDEO – Motoristas se arriscam em ruas alagadas em Brusque

No fim da tarde desta quinta-feira, 16, o rio Itajaí-Mirim saiu da calha e acabou chegando às ruas na avenida Beiro Rio. Mesmo com as águas cobrindo o asfalto, alguns motoristas se arriscam a passar.

Em um vídeo registrado pelo jornal O Município, alguns carros, e até uma moto, se aventuraram em passar pela rua Moritz Germano Hoffmann, que estava sendo inundada. Já outros motoristas preferiram não se arriscar.

Assista o vídeo:

Longe da avenida Beira Rio, a chuva também exigiu atenção dos motoristas. A drenagem de uma rua, no bairro São Pedro, não aguentou o alto acúmulo de chuva e a água encobriu toda a pista, gerando apreensão pelos condutores.

A Prefeitura de Brusque junto com a Defesa Civil já interditaram alguns trechos da avenida Beira Rio, mas ainda há relatos de motoristas furando o bloqueio.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: