Na segunda-feira, 13, o fundador e CEO do Grupo Almeida Junior, Jaimes Almeida Junior tocou o sino da Bovespa, marcando a entrada da companhia na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O evento oficializa o primeiro Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de uma rede de shopping centers de uma única empresa no Brasil, o AJ Malls. A partir da abertura de capital, a empresa fez sua primeira captação junto ao mercado de R$ 317 milhões. Os recursos serão usados para a expansão dos seis shoppings da companhia. A gestão do FII AJ Malls é da Capitânia Investimentos, com administração da XP.

Para Jaimes Almeida Junior estrear no mercado de capitais com um FII listado negociado na Bovespa é um marco super importante na trajetória da empresa que vem apresentando resultados surpreendentes.

“Esse é o primeiro fundo imobiliário de participação minoritária em uma rede de shopping centers do Brasil. Iniciamos os road shows do IPO da AJ Malls em setembro e concluímos a oferta em 26 de outubro com mais de 5 mil investidores pessoas físicas e institucionais “, comemora o CEO.

O AJ MALLS é uma vertical da Almeida Junior para captação de recursos junto ao mercado de capitais para investimentos da empresa em aquisições e expansões dos seus shoppings existentes, passando de 225 mil para 275 mil m2 de ABL. O AJ Malls contará com a participação dos seis empreendimentos da Almeida Junior, que é a maior rede de shoppings de Santa Catarina: Continente Shopping, com sede na Grande Florianópolis; Balneário Shopping, em Balneário Camboriú; Garten Shopping, em Joinville; Nações Shopping, em Criciúma; e Neumarkt e Norte Shopping, em Blumenau.

“O grande diferencial dos shoppings da Almeida Junior é que são ativos dominantes que encantam o público e os consumidores qualificados das principais regiões de Santa Catarina, estado com excepcionais índices socioeconômicos. O fato de termos 71% de market share no estado nos assegura com muita sustentabilidade o crescimento dos resultados na nossa rede para médio e longo prazos”, avalia Jaimes Almeida Junior.

Dentre as expansões previstas, o Balneário Shopping está mirando em grifes internacionais. A operação deve receber uma ampliação do estacionamento coberto, restaurantes na cobertura e espaço para marcas gringas aportarem seus negócios no estado em sua nova Área Bruta Locável.