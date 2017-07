Rivalidade entre Paysandú e Carlos Renaux será tema de debate com ex-atletas

Na próxima terça-feira, 1º de agosto, os brusquenses terão um encontro marcado com o saudosismo. Ex-atletas, ex-árbitro e membros da imprensa que viveram o disputado clássico municipal Carlos Renaux e Paysandú farão uma mesa-redonda, debatendo e relembrando os tempos áureos das equipes que digladiaram desde o início do século XX até precisamente 1987, quando a dupla se uniu para formar o Brusque Futebol Clube.

O debate “Resgatando a história do futebol de Brusque – Clássicos entre Carlos Renaux e Paysandú” faz parte da programação de aniversário de 157 anos do município. O evento será realizado na Sociedade Santos Dumont, no Santa Terezinha, a partir das 20h.

Resgate

Para Murilo José, diretor-geral da Secretaria de Comunicação de Brusque e membro da comissão organizadora da programação do aniversário, o debate será um resgate histórico do clássico que já agitou o cenário esportivo no município. “Hoje as pessoas torcem apenas para o Brusque, mas antigamente a cidade era dividida em Paysandú e Carlos Renaux. Queremos reaquecer essa rivalidade”, comenta.

Durante o debate haverá transmissão ao vivo na página oficial da Prefeitura de Brusque no Facebook, e a gravação será posteriormente salva nos arquivos históricos do município. “Não estamos tratando o debate como um evento esportivo, e sim um resgate da história de Brusque por meio da recordação dos principais momentos das equipes de futebol”, completa.

O diretor-geral não revelou quais serão os convidados do debate, mas serão cinco pessoas de cada equipe, um ex-árbitro e três membros da imprensa que cobriram e transmitiram as partidas da época. O mediador das conversas ainda não foi definido.