Mais três campeões dos Jogos Comunitários de Brusque são definidos

Foram conhecidos na noite de -feira, 27, os campeões de mais três modalidades dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque/Troféu Havan. Futevôlei, dominó e bolão bola 23 feminino já tem os campeões desta edição.

No futevôlei, a dupla Renan Dalago e Farley Santos venceu na grande final Kléber Heil Junior e Marcio Angioleti Junior, do São Pedro, com tranquilidade. O placar final acabou em 18 a 7 para os campeões. O terceiro lugar encerrou com Rimer Paiva e Gustavo Siqueira do Souza Cruz, dupla que venceu Eduardo Deichmann e Alef da Silva, do Tomaz Coelho, por 18 a 12. Luis Slowsky e Luiz Schork, do Cedrinho, e Leandro Pires e Rafael Zanon, do Guarani, acabaram na e colocação, respectivamente.

Bolão bola 23 feminino e dominó

No bolão bola 23 feminino, quem celebrou o título de campeão foi o São Luiz, que venceu a modalidade com 1807 pinus. O São Pedro acabou em segundo com 1710, seguido pelo Águas Claras com 1694. A mão de ouro foi Maurina Vargas, do Águas Claras, com 479 pinus. Iara Paganeli, também do Águas Claras, encerrou com 478 pontos. Marlete Baron, do São Luiz, ficou em terceiro com 469.

No dominó, pelo naipe feminino, Dulce dos Santos e Marlene da Cunha, do Steffen, acabaram como campeãs, à frente de Elisete Faian e Solange da Rocha, do Águas Claras. No masculino, os campeões foram Milton Ribeiro e Valério de Souza, do Santa Terezinha. Na decisão eles ganharam de Silvério Rieg e Vitor Moresco, do Águas Claras (veja a classificação completa no destaque). Ambas os atletas das duplas campeãs, tanto do naipe masculino quanto no feminino, levaram para casa, além das medalhas, um tabuleiro cedido pela empresa GC Móveis.

Bocha e futsal sênior

A noite também foi de disputas no basquete masculino, bocha e futsal sênior. As duas últimas tiveram jogos decisivos. Na bocha vale tudo feminina, em jogo de cinco horas, o Rio Branco ganhou do Centro por 2 a 1 e agora enfrenta o São João na -feira (31). No outro duelo, o São Pedro passou pelo guarani por 2 a 0 e agora pega o São Luiz em busca de uma vaga na final. Pelo futsal sênior masculino, Souza Cruz e Poço Fundo vão decidir a competição neste . As equipes garantiram a vaga após vencerem Rua Nova Trento e Paquetá por 2 a 1 e 4 a 0, respectivamente.

Resultados de quinta-feira

Dominó feminino

1º Steffen – Dulce dos Santos e Marlene da Cunha

2º Águas Claras – Elisete Faian e Solange da Rocha

3º São João – Maria de Lurdes Sapelli e Olívia Sapelli

4º Azambuja – Erotides Reis e Maria Baldine

5º Maluche – Vanete Bertolini e Ellen de Moura

6º São Pedro – Anelise Albrecht e Ana Boos

Dominó masculino

1º Santa Terezinha – Milton Ribeiro e Valério de Souza

2º Águas Claras – Silvério Rieg e Vitor Moresco

3º Guarani – Almir Salviti e Rogério Carminatti

4º Souza Cruz – Edgar de Melo e Maicon de Melo

5º Azambuja – Valdemiro Bertoti e Manoel Dias

6º Zantão – Iremar Junior e Fernando Filho

Bolão bola 23 feminino

Classificação geral

1º São Luiz – 1807 pinus

2º São Pedro 1710

3º Águas Claras – 1694

4º Bateas – 1632

5º Maluche – 1379

Mãos de ouro

Maurina Vargas – 479 pinus Águas Claras

Iara Paganeli – 478 – Águas Claras

Marlete Baron – 469 – São Luiz

Futevôlei

1º São Luiz – Renan Dalago e Farley Santos

2º São Pedro – Kléber Heil Junior e Marcio Angioleti Junior

3º Souza Cruz – Rimer Paiva e Gustavo Siqueira

4º Tomaz Coelho – Eduardo Deichmann e Alef da Silva

5º Cedrinho – Luis Slowsky e Luiz Schork

6º Guarani – Leandro Pires e Rafael Zanon

Basquete masculino – Jogos na Arena Brusque

19h30 – Maluche 26×20 Águas Claras

20h30 – São Pedro OxW Centro

Bocha Rafa Vollo masculina – Jogos na Associação Santa Rita

Grupo B – 19h15

Centro OxW Santa Rita

Águas Claras 8×12 Azambuja

Grupo C – 20h15

1º de Maio OxW São João

Limeira OxW Rua Nova Trento

Grupo A – 21h15

São Pedro 8×12 Steffen

Bateas OxW Guarani

Bocha vale tudo feminina – Fase eliminatória

Jogos às 19h30 na Sociedade Rio Branco

Rio Branco 2×1 Centro

São Pedro 2×0 Guarani

Futsal sênior masculino – Semifinais (Jogos na Amont)

19h30 – Rua Nova Trento 1×2 Souza Cruz

20h30 – Poço Fundo 4×0 Paquetá

Veja como ficou a classificação geral após os jogos de quinta-feira

1º São Pedro – 110

2º Águas Claras – 88

3º Steffen – 65

4º Maluche – 55

5º São Luiz – 40

6º Limeira – 40

7º Joaquim – 32

8º Santa Rita – 29

9º Souza Cruz – 26

10º Rio Branco – 25