Homem cai em golpe e compra carro com registro de furto

Um morador do bairro Brilhante, em Itajaí, registrou boletim de ocorrência na delegacia de Brusque na tarde de quinta-feira, 27, comunicando que foi vítima de estelionato.

Segundo o relato, ele comprou um veículo Gol, de placas MJE-6025, do vendedor Diego Dutra. Ele fez o pagamento de R$ 1,6 mil em dinheiro como entrada e o vendedor lhe disse que no dia seguinte iria até sua casa para entregar o documento do veículo, fazer o emplacamento e a vistoria, mas isso não aconteceu.

A vítima entrou em contato por várias vezes com o vendedor, que sempre alegava estar ocupado, por isso, ele decidiu ir até Blumenau atrás dele. Chegando na garagem, ele foi informado que Diego não trabalhava no local e que teria sido vítima de um golpe.

A vítima também ficou sabendo que o veículo comprado era objeto de furto.

Segundo o registro feito na delegacia de Itajaí, o veículo foi furtado por Diego.