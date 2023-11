Rock na Praça: 22ª edição do evento acontece neste sábado; confira programação

Neste sábado, 2, acontece a 22ª edição do Rock na Praça, na Praça da Cidadania. O evento começa a partir das 11h. O evento terá ainda a participação do grupo nacional Acústicos & Valvulados, que acontece às 21h. A entrada é gratuita e sem restrição de idade.

O Rock na Praça é promovido pela Prefeitura de Brusque, através da Fundação Cultural de Brusque.

Formato original

Além de retornar para seu formato original, realizado na praça, o evento contará com a apresentação de nove bandas no palco principal. Haverá, ainda, um palco alternativo com apresentações de bandas e intervenções artísticas. A primeira edição do evento foi realizada em 2001 com objetivo de valorizar, fomentar e difundir a cena autoral e as bandas/grupos de rock.

O Diretor-Geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, destacou as novidades do festival. “A Fundação Cultural está preparando com muito carinho, tendo em vista que neste ano o Rock na Praça volta ao seu formato original, em praça pública. O evento contará com várias atrações locais, um palco alternativo, show nacional, bem como uma infraestrutura técnica e profissional. As famílias podem vir para a praça com muita tranquilidade para curtir esse evento que faz parte do calendário da Cidade”, finaliza.

Confira a programação do Rock na Praça

Palco principal – a partir das 11h

Cultz & The Rebels;

Salles Vox;

Wanollo and Life Snakes;

Aurora Effect;

Ethereal;

Rangones;

Pétala Quinto e os Alomorfes;

Torvelim.

Palco alternativo – a partir das 14h

Edra Bloom;

Old Enough to Rule;

Intervenções Teatrais com Teatro FCBrusque;

Estado Primata.

Palco principal – show nacional com Acústicos e Valvulados, à 21h.

Acústicos & Valvulados

A Acústicos & Valvulados conta com mais de 32 anos de estrada e 3.000 shows na bagagem. A banda brasileira de rock and roll foi formada em 1991 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tem dez CDs lançados, três DVDs e vários hits que fazem parte da história do Rock Gaúcho e Brasileiro. A banda já foi indicada aos prêmios VMB MTV, Revista Dynamite e Açorianos de Música, em três edições. Marcou presença em festivais como Planeta Atlântida, TIM Festival, Porão do Rock e Superdemo, além de dividir o palco com grandes nomes do rock internacional e brasileiro – The Strokes, Echo & The Bunnymen, Paralamas, Skank e Titãs.

