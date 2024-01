O primeiro desafio

O Brusque enfrenta o Barra neste domingo em um jogo que não vai ser moleza. O time de Balneário Camboriú tem investimento, montou um time interessante e busca repetir a surpresa do ano passado, quando acabou chegando na semifinal depois de golear a Chapecoense. É uma partida complicada em um campo neutro, já que muito provavelmente a torcida brusquense será maior que a local em Itajaí.

Luizinho Lopes tem demonstrado nos jogos-treinos que não vai mudar o que deu certo ano passado, pelo menos nesse início de campeonato. A ideia é praticamente repetir o time que terminou a Série C, e aos poucos ir colocando os novos atletas. É um acerto no início de uma maratona exaustiva (o time fará três jogos em uma semana a partir de domingo) e que exigirá não somente onze, mas um plantel inteiro.

O Bruscão, mais uma vez, entra no estadual com credenciais de ser um time competitivo e focado, com o adicionar de viver um ambiente bem mais tranquilo do que aquele do final da Série C. O primeiro objetivo é classificar entre os oito primeiros, melhor ainda se for entre os quatro melhores. A partir daí, e ver em que estágio o time chegará no final da primeira fase.

“Mediram errado”

O Presidente do Brusque, Danilo Rezini, deu uma declaração polêmica nesta semana, em entrevista à Rádio Cidade. Ele afirmou que houve um erro na medição da capacidade de público do Estádio Augusto Bauer depois da reforma, e que faltariam 800 pessoas para chegar aos 6 mil exigidos pela CBF para a Série B. A informação causou desespero dentro do quadricolor, que contava que estava tudo certo. Além disso, o Carlos Renaux informou ao Brusque que não será mais feita a expansão da arquibancada descoberta que caberia ao tricolor. E o tempo tá passando…

Favoritos

O Campeonato Catarinense começa amanhã e o cenário dos favoritos não é muito diferente do ano passado. O Criciúma, que entra no Estadual igual ao Brusque, iniciando com uma grande base do ano passado, é o time a ser batido pelo seu orçamento bem acima dos outros. O Avaí resolveu gastar o dinheiro da Liga Forte para transformar o campeonato em questão de honra, trazendo muita gente. Já a Chapecoense fica no campo da incógnita, já que reformulou o time todo e trouxe atletas nem tão conhecidos. O Brusque entra forte para chegar na final.

A Liga

A diretoria do Brusque correu um risco ao deixar a Liga Forte União e buscar entrar na outra Liga, a Libra, para conseguir um maior reconhecimento e, em consequência, mais dinheiro. No fim, a aposta deu muito resultado. Entrou uma grana de antecipação que seria correspondente a todo o valor que seria pago na Liga Forte. Além do mais, a diretoria espera que as negociações caminhem para que entre quase R$ 20 milhões a mais no futuro. Tiro certeiro que dá mais tranquilidade ao trabalho.