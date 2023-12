Semana movimentada

O Brusque teve uma semana com boas notícias. Em um curto espaço de tempo, resolveu de vez as diferenças com o Carlos Renaux e confirmou que vai jogar a Série B no Augusto Bauer, com uma ajuda da Prefeitura, viu a Havan voltar a patrocinar o time e ainda sabe que vai entrar uma grana na venda de Maurício Garcez para o Avaí. O clube termina o ano com mais tranquilidade e cheio de esperança para um bom 2024.

A situação do estádio foi resolvida com um “empurrão” do prefeito André Vechi e com tudo definido: será construída uma nova arquibancada no novo setor oposto às cobertas, ali próximo ao muro, com capacidade para mais de 2 mil torcedores. Além disso, a arquibancada descoberta vai ganhar mais alguns degraus. Com isso, deve se chegar à lotação de 6 mil torcedores exigida pela CBF.

Já a volta da Havan, ainda que não seja nos valores que a empresa pagava ao clube até o final do ano passado, já representa um avanço dentro desse processo de reaproximação.

Luciano Hang afirmou que o Brusque receberá R$ 1,2 milhão na próxima temporada, o que dá 100 mil reais por mês. Além disso, o clube já tem fechado patrocínio com uma nova casa de apostas, em valor similar ao que a Havan pagará. O anúncio será feito na primeira semana de janeiro, já que ainda há contrato vigente com a MrJack até o próximo dia 31.

Ontem, o Avaí anunciou a contratação do atacante Garcez, que o Brusque tinha os direitos federativos e 40% dos direitos econômicos. Negociação de 2 milhões de reais, onde o quadricolor terá direito a R$ 680 mil, pagos em quatro parcelas. Para o Bruscão, foi um ótimo negócio, enquanto o Avaí amarrou um contrato de quatro temporadas com o jogador, que tinha salário acima dos 100 mil reais no Coritiba.

O time termina hoje a segunda semana de pré-temporada deixando muita expectativa para a próxima temporada. De fato, os jogadores que chegaram podem agregar muito ao grupo. Resta saber se o técnico Luizinho Lopes conseguirá fazer esse grupo ser em campo melhor ou tão bom quanto o time desta temporada.

Estádio

As obras de recuperação e reforma do estádio das Nações, em Balneário Camboriú, onde o Brusque mandará seus jogos no Campeonato Catarinense, estão caminhando dentro do cronograma. O gramado já está em situação bem melhor, enquanto que funcionários da Prefeitura trabalham em algumas adaptações, como o asfaltamento de todo o piso do setor visitante. Com um mês até a estreia da próxima temporada, os responsáveis pela recuperação dizem que não haverá problema para deixar tudo pronto.

Bolsa

A Câmara Municipal de Brusque deve se reunir em sessão extraordinária em janeiro para analisar e votar o projeto da nova Bolsa Atleta da cidade, a chamada “Lei Arthur Schlosser”. Após uma audiência pública movimentada, os dirigentes de modalidades se reuniram no dia seguinte com o comando da Fundação Municipal de Esportes e entraram em acordo, inclusive emitindo um abaixo-assinado pedindo que a Câmara aprove a lei da forma como foi encaminhada pela Prefeitura. Desta forma, a ideia é emitir o edital de cadastramento para o Bolsa logo após a aprovação na Câmara e sanção do Prefeito, para que não se perca muito tempo para o início da concessão.

Feliz 2024!

A coluna encerra a sua 24ª. temporada aqui nas páginas do Jornal O Município desejando a todos os leitores um Feliz Natal e um 2024 de muitas conquistas. Um abraço e até ano que vem, quando esse espaço semanal comemorará 25 anos de muita história contada. Boas Festas!