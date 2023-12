Jovem é preso após esfaquear cunhado de amigo que foi tirar satisfações sobre traição em confraternização, em Brusque

Um homem de 41 anos foi atingido por uma facada no abdômen na noite desta quinta-feira, 22, no São Pedro, em Brusque. O caso aconteceu por volta das 22h.

O crime foi cometido por um jovem de 19 anos, que foi preso. De acordo com a Polícia Militar, ele e um outro homem, que estava desconfiado que estava sendo traído pela esposa, foram até a casa do cunhado (a vítima da facada) para tirar satisfações com ela. No local, acontecia uma confraternização.

Quando a dupla chegou ao local, houve uma intensa discussão. O anfitrião tentou apaziguar os ânimos e aí foi atingido pela facada, desferida pelo amigo do homem que desconfiava da traição.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos. A PM não informou o estado de saúde dele.

