Brusque tem tudo para passar pelo Marcílio Dias, mas não pode repetir erros

Bem ou mal, o Brusque sofreu, mas passou pelo ABC e está na terceira fase da Copa do Brasil. O time não jogou bem, escapou de ser derrotado no segundo tempo pelo adversário, mas no fim deu tudo certo. Em maio, o time vai enfrentar um gigante do futebol nacional na terceira fase, em duas partidas, sendo que obrigatoriamente o jogo como mandante terá que ser em um estádio para mais de 10 mil pessoas.

Passado esse objetivo alcançado, vem o outro, que é vencer o Marcílio Dias em Itajaí e conquistar a vaga na semifinal do catarinense pelo quinto ano seguido. O jogo de ida, em Balneário Camboriú, teve um campo molhado que prejudicou muito o desempenho, mas deixou recados: falta ao time um melhor desempenho ofensivo, e isso quer dizer aproveitar as chances que aparecem, e evitar os apagões no bom sistema defensivo que o time tem.

Chega a ser inacreditável: a defesa quadricolor é bem posicionada, fecha bem os espaços, e o goleiro dá conta do recado. Mas, de vez em quando, aparecem umas viajadas grandes, como no lance do pênalti dos 4 a 1 e no gol de empate no jogo de ida contra o Marcílio e o gol do ABC nas costas da zaga. Isso não pode se repetir.

Penso que o jogo de domingo é bem favorável ao Brusque, por ter mais time e pela tendência de acontecer em campo seco. O time do Marcílio tem um toque de bola rápido, mas acho que o Brusque aprendeu a lição de que a bola do Marinheiro passa muito nos pés de Juninho Tardelli e Gustavo Poffo. Sem vantagem do empate para ninguém, o quadricolor tem toda condição de conseguir se impor lá em Itajaí e trazer essa vaga na semifinal. Só não podem aparecer aqueles erros feios.

Vôlei

Já classificado para a segunda fase da Superliga B Feminina, o time do Abel Moda Vôlei encerra sua participação na primeira fase amanhã, enfrentando o líder invicto Mackenzie, na Arena Brusque. O time busca chegar em segundo ou terceiro, para justamente escapar do líder na semifinal e ter uma boa chance de chegar na decisão e carimbar a volta para a Superliga principal da próxima temporada.

Amador

A chuva não deixou na semana passada, mas a bola vai rolar sábado e domingo para a primeira rodada do campeonato municipal de futebol amador. O jogo de abertura será amanhã a tarde no estádio Maria Steffen, entre o atual campeão Vidraçaria Azaleia contra o Orlando. O campeonato 2024 tem 11 times na disputa, divididos em dois grupos.

Estádio

O pessoal responsável pela obra de reforma do Estádio Augusto Bauer teve que fechar os portões nesta semana, por causa do grande número de torcedores que sempre querem entrar lá para fazer alguma foto ou vídeo de como está andando as coisas. A questão não é querer “esconder” algo. É por pura segurança. Afinal, estamos falando de uma obra grande e ninguém quer ver um acidente acontecendo por lá.

