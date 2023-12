Ruas de Brusque serão pulverizadas nesta sexta-feira; veja quais

A Secretaria de Saúde, por meio do Programa de Combate a Endemias, segue com as ações de combate à dengue no município. Na sexta-feira, 1º, a partir das 18h, os agentes de endemias atuam com o pulverizador costal nas ruas do bairro Cedrinho e no Centro. A orientação dos profissionais é para que os moradores deixem as janelas abertas e recolham os animais de estimação.

Algumas ruas do bairro Cedrinho e do Centro de Brusque serão pulverizadas nesta sexta-feira, 1º, a partir das 18h. A ação acontece pelo Programa de Combate a Endemias da Secretaria de Saúde. A orientação dos profissionais é para que os moradores deixem as janelas abertas e recolham os animais de estimação. O intuito da pulverização é combater a dengue.

Confira as ruas que serão pulverizadas:

Bairro Cedrinho:

Rua Bento Meschke;

Rua Teodósio José de Lima;

Rua CD 023;

Rua Adolfo Fuckner;

Rua Trav. Dom Joaquim.

Bairro Centro:

Rua do Centenário;

Rua Otto Renaux;

Rua João Bauer.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: