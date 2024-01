Sábado Fácil: CDL de Brusque divulga calendário do evento em 2024

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque divulgou aos seus associados e para a comunidade o calendário de datas do Sábado Fácil de 2024.

A sugestão é que os estabelecimentos tenham horário diferenciado nesses sábados, para que os clientes possam fazer suas compras com mais tranquilidade.

O calendário inicia no mês de fevereiro, no dia 03, com sugestão de horário de atendimento até às 17h.

“O Sábado Fácil já é um evento consolidado no calendário da cidade. Sabemos o quanto a população e, em especial as famílias aproveitam as atrações e serviços oferecidos nesses dias na praça, além, é claro, da oportunidade de prestigiar o nosso comércio local, com horário estendido. Desta forma, esperamos que a comunidade, em mais um ano, se faça presente nas edições do evento, bem como valorize os estabelecimentos da nossa cidade”, comenta o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

Confira o calendário completo de 2024:

3 de fevereiro

9 de março

6 de abril

11 de maio

8 de junho

6 de julho

10 de agosto

14 de setembro

5 de outubro

9 de novembro

