Homem é hospitalizado após levar picada de cobra na cabeça no Vale do Itajaí

Na quarta-feira, 17, um homem de 52 anos sofreu uma picada de cobra na cabeça enquanto realizava a manutenção de uma cerca elétrica em Apiúna, no Vale do Itajaí. De acordo com informações dos bombeiros, o homem não conseguiu identificar a espécie da serpente, e o animal não foi mais avistado.

Segundo relatos dos bombeiros, o homem indicou que arbustos localizados atrás de sua residência eram a possível origem da cobra. Após o ataque, ele conseguiu chegar a uma unidade móvel da prefeitura, que oferece serviços médicos na zona rural, e solicitou ajuda por volta das 11h15.

Uma médica realizou o atendimento inicial e acionou os bombeiros. O paciente, consciente, foi transportado até o Hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama, a aproximadamente 22 km de distância, para receber tratamento com soro antiofídico. O estado de saúde do homem não foi divulgado pela unidade hospitalar.

