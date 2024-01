Asfalto Novo: rua do Dom Joaquim recebe recapeamento asfáltico através do programa

Na quarta-feira, 17, uma grande parte da rua Otaviano Rosa, no bairro Dom Joaquim, recebeu uma nova capa asfáltica.

Parte desta via, que já era asfaltada, tinha uma capa de asfalto muito antiga, feita há anos, e que vinha recebendo apenas reparos emergenciais, tanto que era popularmente conhecida como “Asfalto Velho”.

Esta era uma área que sofria muito desgaste e deterioração por conta do tempo de implementação desse asfalto.

Há um outro grande trecho da rua Otaviano Rosa que havia sido asfaltada recentemente e, com a intervenção atual, mais um quilômetro da via já se encontra com uma capa de asfalto nova e em perfeitas condições. A intervenção no local deve ser finalizada até o fim desta semana.

Desgaste no asfalto

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, explicou o trabalho feito na via.

“Iniciamos o trabalho de recape na rua Otaviano Rosa. E este trecho, que a gente popularmente chama de Asfalto Velho, é aquele ali antes da nova pavimentação que foi feita mais recentemente. Este é um trecho que sofre muito por conta do desgaste da pavimentação asfáltica, pelo tempo que já foi feito. É onde a deterioração deste trecho de pavimento é muito frequente. Então, o tapa-buraco não resolve mais”, explicou Ivan.

O secretário falou ainda sobre o programa Asfalto Novo e garantiu que outras ruas também serão contempladas muito em breve.

“Através do programa Asfalto Novo, que é um programa já elencado no escritório de projetos, junto ao governo André Vechi, e acompanhado também pela equipe de gestão estratégica, a gente iniciou hoje essa frente também. São mais algumas ruas que vão ser contempladas por esse programa”, afirmou o secretário.

