VÍDEO – Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana, de Pomerode

A 39ª Festa Pomerana, em Pomerode, não seria a mesma sem as brincadeiras típicas. Por isso, O Município foi até o local do evento para mostrar um pouco das brincadeiras peculiares da festa.

Entenda como funcionam as diferentes brincadeiras e confira entrevista com Sandro e Gustavo, bicampeões da corrida do barril, além de conversa com os vencedores do cabo de guerra e Serrador e Lenhador.

A festa continua até o dia 21 de janeiro, no Parque Municipal de Eventos.