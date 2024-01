Conheça o projeto internacional que estuda a tradição do Pelznickel

Dois professores, um americano e um brasileiro, estiveram entre os mais de 13 mil visitantes que prestigiaram a tradição natalina do Papai Noel do Mato, na temporada 2023 da Pelznickelplatz, em Guabiruba. Mais do que valorizar a tradição, Christopher Sims, da Duke University da Carolina do Norte nos Estados Unidos e João Henrique Quoos, professor de Geografia do IFSC de Garopaba, conferiram a programação para registrá-la e estudá-la.

“É um lugar muito especial para mim, pela sua criatividade e por mostrar o que o Natal tem de especial. A Pelznickelplatz me conectou com lembranças da minha avó, que é da Alemanha. Foi uma conexão mágica”, contou Christopher, que visitou o Natal de Guabiruba pela segunda vez.

Em 2022, ele esteve na região para fotografar a cultura alemã no Estado, após indicação de uma de suas alunas de mestrado na Alemanha, que é brasileira. João, que atua como guia e tradutor do pesquisador Christopher, comenta que na ocasião a dupla fez um roteiro contemplando Blumenau e Pomerode e nessas cidades as pessoas indicaram Guabiruba.

“Viemos na primeira noite da Pelznickelplatz em 2022, que eu também não conhecia, e ele fez o registro. Então, Christopher voltou aos Estados Unidos muito curioso com a mistura de várias culturas representadas pelo Pelznickel e retornou agora para ficar mais dias. O intuito foi retratar as pessoas customizadas. Também fomos para o interior e ele fotografou edificações, bem como, conhecemos o artesanato local”, detalha.

Os dois participaram de quatro noites da Pelznickelplatz e também se encontraram com Pelznickels durante o dia, por conta da melhor iluminação para o registro fotográfico que compõe a pesquisa.

“Na temporada de 2023, ele fez um trabalho documental diferente, utilizando também uma câmera antiga analógica, além da digital, para um efeito mais nostálgico. As pessoas se empolgaram para contar a sua história e ele pretende produzir um livro daqui dois ou três anos”, revela João.

De acordo com Fabiano Siegel, que acompanhou as visitas tanto na Pelznickelplatz quanto em locais da cidade, os dois pesquisadores fizeram registros da tradição em pontos turísticos e visitaram a Prefeitura. “Levamos eles no Morro São José, Cachoeira da Lorena e no Parque Municipal, entre outros locais, sempre batendo fotos para seu acervo”, detalha ele, que atualmente interpreta o Sackmann – homem do saco.

Tradição

O professor João, conta que embora more em Santa Catarina, não conhecia a tradição do Pelznickel até passar a acompanhar o pesquisador Christopher Sims em seus estudos.

“Eu trabalho com geoturismo e fiquei muito empolgado. Achei o Pelznickel muito nostálgico e curioso. Acredito que o lazer precisa mostrar algo diferente. O Natal, muitas vezes, é só um tipo de produção que não conecta a família, a não ser pelo consumo de novos produtos em uma visão de mercado. Aqui é para reconhecer que existem saberes tradicionais, que são mostrados e unem a família. Ao mesmo tempo, é uma forma de tradição que busca conservar não só a cultura familiar, mas a própria natureza, pois aproxima as pessoas dela”, ressalta.

Para o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, foi uma honra para todos os membros da sociedade receber os pesquisadores e contribuir para seus estudos e para a produção de um livro sobre a tradição fora do país.

“O ano de 2023 foi de muitas conquistas para a nossa tradição. Guabiruba foi reconhecida pela Alesc como “Capital Catarinense do Pelznickel” – projeto de Lei 193/2023 e também recebemos o pesquisador internacional Christopher Sims. Nos sentimos honrados e felizes em poder contribuir para o seu trabalho, que tem grande relevância no meio acadêmico, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha”, afirma.

Para conhecer melhor o pesquisador acesse: https://www.chrissimsprojects.com/

