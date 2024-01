A intensificação da chuva já a partir do entardecer da quarta-feira, 17, tem gerado acumulados significativos não apenas em Brusque, mas também em boa parte do Vale do Itajaí.

Apenas durante esta quinta-feira, 18, do período da madrugada até o início da tarde, foram observados índices pluviométricos ultrapassando os 80mm em determinadas áreas monitoradas pela rede Groh Estações.

Esta intensa precipitação ocorrida teve como consequência o rápido aumento do nível do rio Itajaí-Mirim, ultrapassando a marca dos 3 metros em Vidal Ramos, município que abriga suas principais nascentes.

O pico foi registrado às 10h45 desta manhã de quinta-feira, atingindo então a marca de 3,54 metros.

A imagem abaixo, gentilmente compartilhada pelo casal João e Bel Finck, oferece uma visão clara da correnteza do Itajaí-Mirim em Vidal Ramos, próximo à área central da cidade.

Variação do nível

Acompanhe a seguir a variação do nível do rio Itajaí-Mirim na manhã desta quinta-feira em Vidal Ramos.

Os dados apresentados foram coletados junto à Agência Nacional de Águas (ANA), cujas réguas de medição estão estrategicamente localizadas no bairro Salseiro daquela cidade do Alto Vale.

Essa análise oferece insights valiosos sobre as condições atuais do rio, fornecendo informações cruciais para entender e monitorar o cenário hídrico na região.

No cenário climático atual, não há motivo de preocupação para Brusque, uma vez que a chuva diminuiu significativamente durante a tarde em toda a região.

No entanto, é de extrema importância manter-se informado por meio das atualizações da Defesa Civil. A fim de garantir uma abordagem cautelosa diante das condições meteorológicas em constantes mudanças.

Risco de mais chuva

De acordo com as análises do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a região de Brusque está propensa a receber mais chuva ao longo da tarde desta quinta-feira.

Coutinho, inclusive, não descarta a possibilidade de novos episódios de precipitação com intensidade considerável. Isso indica a importância de um monitoramento cuidadoso, especialmente diante dos volumes pluviométricos já registrados.

Na sexta-feira, Coutinho ressalta o retorno do sol. Ele prevê um aumento significativo nas temperaturas, com calor que pode superar a marca de 32/33ºC em Brusque e na região.

Este cenário propício à elevação térmica também abre espaço para o desenvolvimento de novas pancadas de chuva. Isso, a partir do meio da tarde em direção à noite, finaliza o especialista.

Fotos desta quinta-feira

Encerramos esta pauta com algumas imagens registradas nesta quinta-feira em Brusque, evidenciando a situação sob controle do rio Itajaí-Mirim no município, mesmo diante da persistência da chuva.

*Fotos: Ciro Groh >>

