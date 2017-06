Saiba quais ruas serão afetadas caso o rio Itajaí-Mirim chegue a 8,30 metros

Para saber a cota de enchente da sua rua, basta acessar o site da Defesa Civil de Brusque e acessar a tabela disponível. Há, ainda, a opção de visualizar por meio de mapas.

As cotas listam o nível que o rio precisa chegar, no ponto de medição localizado na ponte estaiada Irineu Bornhausen, para que comece a causas alagamentos em cada uma das ruas do município.

Mais de uma cota pode ser estabelecida para a mesma rua, dependendo da localização, indicada pelo número das residências.

A tabela é exibida por ordem alfabética, no entanto, a consulta de uma rua específica pode ser feita digitando o nome da rua na caixa de pesquisa.

Acesse aqui.