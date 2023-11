Saiba quem são os criminosos mais procurados de Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Capturas (DCAP), da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), lançou nesta terça-feira, 14, o Portal Foragidos. Pela ferramenta será possível conhecer a relação de pessoas condenadas pelo Poder Judiciário que estão foragidas.

Conforme o titular da Decap, delegado Allan Antunes Marinho Leandro o portal é uma importante ferramenta para que os moradores possam colaborar com a Polícia Civil e com a Justiça, com relação à captura dos foragidos mais procurados no estado e não somente catarinenses ou com mandados de prisão, expedidos pela Justiça de Santa Catarina.

“O cidadão poderá prestar informações de paradeiro, veículos, pessoas com quem o foragido está se relacionando, para que a gente possa encontrar esse criminoso que, em sua maioria, está há muitos anos foragido”, assinala o delegado Allan.

Para o delegado-geral, Ulisses Gabriel, essa é uma inovação da Polícia Civil que atende a determinação do governador Jorginho Mello (PL) que tem pedido uma intensificação de ações em todos os setores, especialmente na segurança pública.

“Nós estamos trabalhando com bastante intensidade para fazer entregas ao cidadão catarinense, priorizando mais qualidade no atendimento e mais efetividade no combate ao crime. O governador deseja que atuemos de forma dura contra a criminalidade.”

Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Polícia Civil em parceria com a Delegacia de Capturas (Decap/Deic), o Portal Foragidos não implicou em nenhum custo para o Estado.

