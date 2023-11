VÍDEO – Câmera registra acidente que matou homem na BR-470, em Blumenau

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente envolvendo cinco veículos na noite dessa segunda-feira, 13, na BR-470, em Blumenau. Um homem morreu na colisão.

O acidente aconteceu após um caminhão cegonha colidir contra três carros que estavam parados na via: um Fiat Palio, um Volkswagen Nivus e um Chevrolet Onix. Ao colidir contra os três carros, o caminhão os empurrou contra outro caminhão, desta vez um Ford Cargo.

O Palio, conduzido por um homem de 34 anos, foi arrastado junto com a carreta para uma ribanceira nas margens da BR-470. O homem ficou preso às ferragens e morreu. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Veja o momento do acidente:

Outras vítimas

O condutor do Onix, 34, foi encontrado caminhando pelo local e não apresentava lesões aparentes. A passageira, 57, foi conduzida ao Hospital Santa Isabel. Outro passageiro, 57, foi conduzido ao Hospital Santo Antônio.

O condutor do Nivus, 39, se encontrava no local e não apresentava lesões. A passageira, 26, se encontrava no mesmo estado. Já o condutor do Ford Cargo, 49, foi atendido pelo Samu e conduzido ao Hospital Santo Antônio.

