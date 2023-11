Samae atualiza a situação do abastecimento de água em Brusque

As equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) atualizaram as informações sobre o abastecimento de água de Brusque. Os pontos mais altos da cidade ainda estão com o abastecimento comprometido, que deve ser normalizado até o fim da noite deste domingo, 19.

O abastecimento comprometido está relacionado ao alto consumo de água para a limpeza das casas após a enchente deste fim de semana. “A alta demanda na distribuição acaba fazendo a água perder a pressão, fazendo os pontos mais altos ficarem sem o abastecimento”, relatou a equipe.

Em alguns desses pontos, segundo o Samae, o abastecimento está sendo realizado por um caminhão pipa. A previsão é que até o fim da noite deste domingo, 19, o abastecimento seja normalizado em toda a cidade.

A recomendação é que a água seja utilizada de forma moderada até a normalização do abastecimento.

Água turva

Alguns moradores relataram sobre água turva nas torneiras neste sábado, 18, e domingo, 19. Em resposta, o Samae relatou que não há pontos, atualmente, de água turva em bairros da cidade.

“Isso pode acontecer por conta das manutenções corretivas realizadas pela cidade. Esse tipo de situação é comum após essas manutenções, porém não demora para ser normalizado”, completa.

