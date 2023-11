VÍDEO – Homem é arrastado pela correnteza e segura em placa para se salvar durante enchente no Alto Vale

Um homem foi arrastado pela correnteza e segurou em uma placa para se salvar durante a enchente em Santa Catarina. Ele foi resgatado neste sábado, 18, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h para resgatar o homem. Ele estava se segurando em uma placa na alameda Bela Aliança, no bairro Jardim América.

Assista ao vídeo do resgate:

Segundo os bombeiros, a vítima apresentava cansaço extremo e quadro de hipotermia. Ele foi resgatado por uma equipe com embarcação a remo e levado ao hospital.

