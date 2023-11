Samae inaugura nova ETA Central em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque inaugurou nesta quinta-feira, 9, a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) modular na central da autarquia. A entrega foi realizada na sede do Samae.

A estação atua em conjunto com outra já existente no mesmo local, ampliando assim o volume de água captada e tratada. Estiveram na inauguração o vice-prefeito Deco Battisti (PL), o diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, a diretora administrativa do Samae, Larissa Bononomi e demais autoridades da região.

Nova estrutura

De acordo com a diretora administrativa, a nova estrutura comporta 250 metros cúbicos por hora (250m³/h).

A estação realiza o tratamento no estilo floco-decantação, modelo convencional que a autarquia possui. O conjunto das estruturas possibilita o tratamento de 1200 m³/h . “Diferente da ETA que já temos construída aqui, essa ETA modular é mais tecnológica, ela possui uma automação tanto dos registros quanto dos filtros e das válvulas”, menciona a diretora.

A tecnologia da nova estação permite que os filtros sejam limpos com água e ar, ação que até então não era realizada pela ETA anterior, da qual a limpeza era feita apenas com água, o que ocasionava em um desperdício de água durante o tratamento.

De acordo com ela, a nova construção chega para melhorar o abastecimento de água da população. “A gente sabe que Brusque sofre constantemente com a falta de água principalmente no verão, que é uma época mais quente e de maior consumo. Então essa ETA nova vem para melhorar a produção de água e o abastecimento da população”.

Grande importância

Segundo o diretor-presidente do Samae, a nova construção é muito importante para a comunidade. “Uma ETA como essa vem para aumentar nossa capacidade”. Para o diretor, em caso de novas ocorrências geradas por eventos climáticos que podem trazer problemas hídricos à autarquia, o Samae deve estar preparado para combater essas situações.

O vice-prefeito Deco Batisti ressaltou a felicidade de realizar a entrega de mais uma estação de tratamento para atender a população. “A gente sabe quem sofre com falta de água e o quão difícil é, então ficamos felizes de fazer essa entrega. Com certeza haverão muitas outras entregas para a população para que possamos atender melhor o cidadão brusquense”, disse Deco.

Confira imagens da nova ETA:

