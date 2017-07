Santa Rita é campeão do futebol suíço livre dos Jogos Comunitários

A comunidade do Santa Rita encerrou como a grande campeã do futebol suíço livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque/Troféu Havan. A equipe comemorou o primeiro lugar após vencer o Steffen por 1 a 0 num jogo pra lá de acirrado disputado no Clube Guarani. O camisa 2, Anderson Arnoldo, fez o único gol da partida já aos 13 minutos da etapa final.

Durante todo o jogo, as equipes fizeram um duelo equilibrado, mas o jogo ficou mais indefinido no segundo tempo, quando ambas as equipes tiveram a chance de liquidar a fatura. Antes do gol do Santa Rita, cada time perdeu uma boa oportunidade. O gol do título da equipe campeã só saiu após um lance de bola parada.

Após cobrança de escanteio, Anderson antecipou a zaga do Steffen e desviou para as redes. “No intervalo a gente conversou: falei para o Felipe colocar a bola na primeira trave. Falei ‘coloca lá que a gente vai marcar e vamos segurar esse jogo’ e seguramos até o fim para nos sagrarmos campeões. Agora é tomar 50 litros de chope e comemorar”, destacou o atleta após o fim da partida.

Na disputa do terceiro lugar, o Águas Claras venceu o Souza Cruz com facilidade. O placar final terminou em 5 a 0 para o Águas Claras. Leandro Gelatti, Gabriel Kuhnen, Everton Sutil e Danilo Cosme (duas vezes) marcaram os gols. Fecham as seis primeiras posições da modalidade as comunidades do Limeira e Santa Terezinha, quinta e sexta colocadas, respectivamente.

Voleibol feminino

À noite também foi de definição do voleibol feminino que já tem os finalistas da modalidade conhecidos. Melhores equipes da competição até o momento, Maluche e São Luiz confirmaram o favoritismo e os 100% de aproveitamento pra cima de Guarani e São Pedro. No primeiro jogo da noite, o Maluche passou pelo Guarani ao superar o rival por 2 sets a 0. As parciais foram de 25 a 14 e 25 a 16. No segundo jogo, o São Luiz também não teve dificuldades para passar pelo São Pedro. A equipe assegurou presença na grande final após superar o adversário por 25 a 18 e 25 a 15.

Bocha vale tudo

A bocha vale tudo masculina também já tem os finalistas definidos. A Rua Nova Trento garantiu vaga na decisão após superar o Planalto nas semifinais. O outro finalista do duelo entre Volta Grande e Tomaz Coelho só saiu na disputa da nega. Ao fim, o Volta Grande venceu o Tomaz Coelho por 2 a 1 e se manteve na luta pelo tricampeonato da modalidade. A grande final da bocha vale tudo masculina será disputada no dia 28.

Na bocha vale tudo feminina, quatro jogos agitaram a rodada. A partida entre Steffen e São João acabou em WO para a última equipe. Nos outros três jogos, o Guarani venceu o Maluche por 2 a 0 pela mesma chave (A). No grupo B, São Luiz e Santa Rita empataram em 1 a 1, já no C o Rio Branco derrotou o São Pedro por 2 a 0.

Com estes resultados, São João e Guarani se classificaram, pela ordem, no grupo A, São Luiz e Centro no B, e Rio Branco e São Pedro no C. Destas seis equipes, duas, São João e São Luiz já vão direto para as semifinais por sorteio. Os outros dois semifinalistas saem no dia 27 dos confrontos entre Rio Branco e Centro e São Pedro e Guarani. Quem ganhar no primeiro confronto encara o São João, enquanto que o vencedor do segundo enfrenta o São Luiz.

Futsal sênior

Pelo futsal sênior masculino, Rua Nova Trento, Souza Cruz, Poço Fundo e Paquetá vão fazer as semifinais. Nos jogos de terça-feira, o Souza Cruz avançou para pegar a Rua Nova Trento após golear o Dom Joaquim por 6 a 0. No outro duelo, o Paquetá goleou o Steffen por 7 a 3 e agora enfrenta o Poço Fundo em busca de uma vaga na grande decisão.

RESULTADOS DE TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO

BOCHA VALE TUDO FEMININO

Grupo A – Sociedade Angelina – 19h30

Maluche 0x2 Guarani

Steffen OxW São João

Grupos B e C – Sociedade Rio Branco – 19h30

São Luiz 1×1 Santa Rita (Grupo B)

Rio Branco 2×0 São Pedro (Grupo C)

BOCHA VALE TUDO MASCULINA

Semifinais – Jogos na Sociedade São Paulo – 19h30

Planalto 0x2 Rua Nova Trento

Tomaz Coelho 1×2 Volta Grande

FUTSAL SÊNIOR MASCULINO – Fase eliminatória – Jogos na Amont

19h30 – Souza Cruz (1ºC) 6×0 Dom Joaquim (2ºB)

20h30 – Paquetá (2ºC) 7×3 Steffen (2ºA)

FUTEBOL SUÍÇO LIVRE – FINAIS (Clube Guarani)

19h30 – Águas Claras 5×0 Souza Cruz (Decisão 3º e 4º)

20h30 – Santa Rita 1×0 Steffen (Final)

HANDEBOL FEMININO – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Maluche 17×2 Águas Claras

20h – Steffen 9×18 São Pedro

HANDEBOL MASCULINO – Jogos na Arena Brusque

20h45 – Centro 23×13 Águas Claras

VOLEIBOL FEMININO – SEMIFINAIS – Jogos na Sociedade Bandeirante

19h30 – Maluche (1ºA) 2×0 Guarani (2ºB)

20h30 – São Luiz (1ºB) 2×0 São Pedro (2ºA)

PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO

CONTINUAÇÃO – DOMINÓ MASCULINO E FEMININO

A partir das 19h na Sociedade Santos Dumont

BOLÃO BOLA 23 MASCULINO – 3ª PASSADA

A partir das 19h na Sociedade Beneficente

FUTSAL LIVRE MASCULINO – SEMIFINAIS (Jogos na Arena Brusque)

19h – São Luiz x Limeira

20h30 – 1º de Maio x Águas Claras

FUTEBOL SUÍÇO SÊNIOR – FINAIS – (Jogos na Sociedade Angelina)

19h30 – Steffen x Paquetá

20h30 – São Pedro x Dom Joaquim

Classificação geral dos Jogos Comunitários

1º São Pedro – 78

2º Águas Claras – 59

3º Steffen – 52

4º Maluche – 46

5º Limeira – 40

6º Centro – 30

7º Santa Rita – 29

8º Rio Branco – 25

9º Dom Joaquim – 24

10º São Luiz – 20