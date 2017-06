São João Batista adere ao programa Cidade Empreendedora

São João Batista está entre os trinta municípios catarinenses a oficializar adesão ao programa Cidade Empreendedora, do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequena e Microempresas em Santa Catarina (Sebrae-SC). O evento de lançamento do programa, que reúne uma série de medidas para o desenvolvimento econômico do município, ocorreu durante a noite desta terça-feira, 20, na Câmara de Vereadores, reunindo lideranças empresariais, integrantes da comunidade, agentes políticos da região e convidados.

A partir de agora, o município contará com várias ações que serão efetuadas pela entidade, com fins de implantação de novas políticas de crescimento em diversos setores de atuação, mas, principalmente, no âmbito calçadista. A meta é impactar o município, tornando o crescimento econômico tangível por meio de parcerias, proporcionando, paralelamente, uma maior valorização dos pequenos negócios.

Na visão de Sérgio Cardoso, diretor administrativo do Sebrae-SC, São João Batista já é, por si só, uma cidade repleta de espírito empreendedor, referência nacional no setor calçadista. Mesmo assim, a intenção é trabalhar para que os empresários de menor porte se destaquem. “Aqui tem uma organização empresarial muito forte, com as entidades representativas atuando. Um exemplo é o setor calçadista, em que antes os empresários iam atrás das tendências. Hoje, São João dita moda”, ressalta.

A visão é compartilhada pelo prefeito Daniel Netto Cândido. Presente no evento, o chefe do Executivo mostrou-se empolgado com o pacote de medidas. O trabalho do Cidade Empreendedora terá início com a Sala do Empreendedor, um local de atendimento da prefeitura que facilita os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEIs). “Precisamos olhar o empreendedor com carinho para que ele possa ter uma solução rápida e se, porventura, encontrar algum problema, saiba onde buscar a solução”, enfatiza.

Durante o evento de lançamento, Sérgio Cardoso recebeu das mãos da presidente da Câmara de Vereadores, Rúbia Tamanini, dos demais vereadores e do prefeito, Daniel Netto Cândido, um convite simbólico para a cerimônia de entrega da comenda de Cidadão Honorário de São João Batista. A homenagem será concedida no próximo dia 17 de julho.

O programa

Desenvolvido pelo Sebrae-SC, o programa Cidade Empreendedora tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em várias frentes. Os projetos foram formatados para atender os municípios dentro de cada realidade encontrada.

Objetivos

– Melhorar o ambiente de negócios e a promoção de políticas públicas para os pequenos negócios;

– Desenvolvimento econômico local e a potencialização e institucionalização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

– Promoção um ambiente de negócios favorável por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;

– Criar políticas estruturantes de desenvolvimento;

– Disseminação de políticas nacionais em âmbito local;

– Estímulo do protagonismo local.